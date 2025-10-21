Suscribete a
ABC Premium

El Premio Tiepolo 2025 distingue a Manuel Manrique (Sacyr) y Edoardo Garrone (ERG) y otorga un reconocimiento especial a Enrico Letta

La ceremonia de entrega del Premio Tiepolo se celebrará en la sede de la Embajada de Italia en Madrid el 11 de diciembre

Manuel Manrique, presidente de Sacyr
Manuel Manrique, presidente de Sacyr abc

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El jurado del Premio Tiepolo ha decidido otorgar el prestigioso galardón a Manuel Manrique, presidente de Sacyr S.A., y a Edoardo Garrone, presidente de ERG S.p.A., en reconocimiento a su importante contribución al fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre España ... e Italia. En particular, el jurado ha destacado el papel de Manrique y de la empresa que dirige en la construcción y modernización de importantes infraestructuras estratégicas en Italia, tanto en el ámbito del transporte, con más de 500 km de autopistas gestionadas, como en el ámbito sanitario. Del mismo modo, se ha reconocido la labor de Edoardo Garrone para favorecer la expansión de la empresa en España, donde, gracias a una serie de adquisiciones, ERG ha alcanzado una importante posición en pocos años, con una capacidad solar instalada de 266 MW.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app