Los precios rompen con la moderación de los últimos meses y suben hasta el 5,8% a pesar de la rebaja del IVA

Los precios ha repuntado un 5,8% en enero, según el dato adelantado que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone una décima más que el mes anterior cuando el IPC (Índice de Precios al Consumo) se situó en el 5,7%. Estadística ha atribuido este comportamiento a la mayor subida de los carburantes - cabe recordar que la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina finalizó el 31 de diciembre - y a un menor descenso de los precios del vestido y el calzado a pesar de las rebajas. Por el contrario, la electricidad siguió un mes más una senda moderada.

Es el primer dato que se publica tras la rebaja del IVA en varios alimentos considerados esenciales (pan, harinas, legumbres, frutas... ,), aprobada el pasado 27 de diciembre y que entró en vigor el 1 de enero.

De igual modo, la inflación subyacente (aquella que prescinde de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos) se ha disparado hasta el 7,5% manteniéndose por encima del índice general y ampliando su diferencia con el índice general. En diciembre este indicador ya alcanzó su mayor nivel desde noviembre de 1992, con una diferencia superior a un punto alcanzando el 7%. Ahora ha superado esta marca con creces.

Para Manel Valcarce, profesor de la VIU - Universidad Internacional de Valencia, «todavía no son buenos datos» y no duda en hablar de «una lenta recuperación de estos indicadores, al menos durante este año 2023». En este sentido, ha lamentado que a pesar de la rebaja del IVA y la moderación en los precios de la electricidad y el gas, los precios hayan seguido encareciéndose. «Las empresas todavía no han conseguido recuperarse y moderar sus precios debido a sus estrechos márgenes», ha apuntado este experto quien ha añadido que serán necesarias más medidas para estabilizar los precios tanto del sector público como del privado.

Por su parte, el analista senior de mercados para eToro Javier Molina se ha pronunciado en un sentido similar y constatado que «la lucha contra la inflación está lejos de haberse terminado o de estar cerca de un punto donde parezca que se está reaccionando de forma positiva a la subida de tipos». En su opinión, todo lo anterior pone sobre la mesa un panorama agridulce para la economía española: el país se aleja de una inflación con doble dígito, pero «entramos en una fase donde la gran pregunta es si quedará en un nivel de inflación estructural con tipos muy alejados del objetivo del 2%». Pero la gran incógnita, para Molina, es la evolución que tendrán los tipos de interés durante este año.

La inflación subyacente, en máximos este trimestre

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado desde Bruselas donde asiste al consejo de ministros europeos de Agricultura que el IPC general se mantiene «prácticamente estable» y que estamos ante la cifra más baja desde noviembre de 2021. Sobre la inflación subyacente ha reconocido que «sigue aumentando y que esta previsto que este trimestre alcance su nivel máximo».

Sobre el repunte del índice general, de una décima, el ministro lo ha atribuido al «efecto limitado» de la retirada de la bonificación de 20 céntimos por litro (desde el 1 de enero limitada a ciertos colectivos profesionales) y sobre el precio de los alimentos, Planas ha recordado que estamos ante un dato adelantado y que habrá que esperar hasta mediados de febrero. «Sí, quiero reiterar la opinión de que la distribución ha trasladado la rebaja del IVA aprobada el pasado 27 de diciembre», ha afirmado el ministro quien espera que se sustancie de forma positiva cuando se publique el IPC definitivo.

Por su parte, el IPC Armonizado utilizado para las comparativas con Europa, también ha registrado un dato adelantado del 5,8%. Esto supone tres décimas más que lo registrado el mes anterior.

El Gobierno dio luz verde a la rebaja del 4 al 0% de IVA a todos los alimentos considerados de primera necesidad durante el primer semestre del año: pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Además el IVA de los aceites y las pastas ha pasado del 10 al 5% durante el mismo periodo. Ha llamado la atención la exclusión de la carne y el pescado, cuyo IVA continuará en el 10%.

Novedades metodológicas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha informado este lunes que, desde este mes de enero, se han introducido cambios en la medición del Índice de Precios al Consumo (IPC) como la incorporación de los mercados libres del gas y la electricidad para sus cálculos, así como de ponderaciones procedentes de la Contabilidad Nacional y algunos cambios en la cesta de productos que determina el IPC. En concreto, se han incorporado a esta cesta las mascarillas higiénicas y la suscripción a diarios online. Otros como el reproductor portátil, el DVD o el compact disca desaparecen. En total, la cesta de la compra a partir de la que se configura el IPC con base en 2021 pasa a tener 955 artículos frente a los 977 artículos anterior. También se han incorporado nuevos tratamientos para el seguimiento de los precios de los vestidos y el procesamiento de la falta de precio.

De cualquier forma, el INE ha seguido avanzado en la recolección automatizada de la información a través del aprovechamiento de la información de bases de datos de las empresas ('scanner data').