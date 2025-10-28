Suscribete a
El PP plantea un vuelco a la política pesquera: reforzar la voz de España en los foros europeos e impulsar acuerdos bilaterales con terceros

El grupo parlamentario popular presenta una PNL en la que insta al Gobierno de Sánchez una revisión del modelo para corregir los desequilibrios actuales que perjudican reiteradamente a la flota española

Pesca en la rÍa de Camariñas, en A Coruña
Pesca en la rÍa de Camariñas, en A Coruña MIGUEL MUÑIZ
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

España es la principal potencia pesquera de la Unión Europa (UE), tanto por volumen de capturas como por dimensión de su flota, número de empleos directos e indirectos, tejido industrial asociado y valor estratégico para las comunidades costeras. Sin embargo, expertos consultados aseguran que ... los intereses del sector pesquero español han sufrido un progresivo deterioro en los últimos años en el marco de las decisiones comunitarias, especialmente en lo relativo al reparto de cuotas de pesca, la falta de compensaciones equitativas en los acuerdos con terceros países, la pérdida de acceso a caladeros tradicionales y la insuficiente defensa del principio de estabilidad relativa. Por ello, el grupo parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

