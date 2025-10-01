El PP pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice el contrato de los respiradores del Covid de Escribano

La polémica sobre el contrato para el suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para tratamiento del Covid 19 vuelve a estar sobre la mesa. Según un documento del grupo parlamentario popular al que ha tenido acceso ABC, el Tribunal de Cuentas tendrá que ... decidir si investiga o no los motivos de la adjudicación del contrato por parte de Ingesa –Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad– a la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Así, «al amparo de los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, respecto de la iniciativa fiscalizadora de las Cortes Generales, y de acuerdo con el artículo 12 de la misma Ley Orgánica», los populares han solicitado a dicho Tribunal la realización de un informe de fiscalización especial de dicho contrato –llamado 'Covid36, suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para el tratamiento Covid 19'–, adjudicado el 9 de abril de 2020 por un importe de algo más de 36 millones de euros a EM&E.

Los populares creen necesario que el Tribunal de Cuentas analice el mecanismo de colaboración entre Escribano y Hershill, y que expliquen los costes del valor por unidad pagado por Ingesa, teniendo en cuenta los precios de venta que la segunda empresa estableció en las mismas fechas a la Comunidad de Madrid por el mismo respirador.

Motivos para la solicitud

En la exposición de motivos, los populares recuerdan que, tal y como publicó la web de Moncloa –noticia y fotografía–, el 3 de abril de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la fábrica de la empresa Hershill, que fabrica respiradores y otro tipo de material sanitario para combatir el coronavirus. Tan solo seis días después, Ingesa firmaba un contrato con el grupo Escribano para la adquisición de 5.000 respiradores VITAE 40 de Hershill. «Es decir –explican los populares en su escrito– en vez de adjudicarse la adquisición a la empresa titular de la patente y fabricante de los respiradores –Hershill–, se adjudicó a una empresa que nunca había trabajado en el ámbito sanitario y sin experiencia en el sector, bajo la premisa de una colaboración empresarial que ponía a disposición de Hershill uno de los centros de mecanizado de alta precisión más grande y moderno de España». El precio fijado en el contrato para cada respirador fue de 5.959 euros, que debían de ser entregados en un plazo de ocho semanas.

Durante la pandemia, Hershill vendió a la Comunidad de Madrid respiradores modelo VITAE 40 a un precio unitario de 4.645 euros, 1.314 euros menos que el precio pagado a Escribano.

«En el conjunto del contrato –esgrimen los populares en su solicitud al Tribunal de Cuentas– se observa que el Ministerio de Sanidad pagó un sobreprecio de algo más de 6,5 millones de euros que percibió Escribano».

Dudas sobre el coste real

Para el PP, según informaciones o datos pendientes de confirmar, existen dudas sobre el coste real que tuvo la empresa Escribano, o el precio que Hershill cobró por la venta de cada respirador, «llegándose a manejar cifras inferiores de 2.000 euros por cada unidad (sin impuestos), lo que podría suponer un margen de beneficio muy grande para Escribano».

Por todo ello, el PP le transmite al Tribunal de Cuentas que se hace «imprescindible un análisis detallado del proceso de adjudicación, coste y marten de beneficio del contrato Covid 36«.