Suscribete a
ABC Premium

El PP pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice el contrato de los respiradores del Covid de Escribano

Esgrimen que el precio pagado por unidad por Sanidad fue mayor al que realizó Madrid por el mismo respirador

Tras el veto a Israel, Escribano busca proveedores alternativos para que su valor en venta a Indra no se hunda

Fábrica de EM&E en Córdoba
Fábrica de EM&E en Córdoba valerio merino
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La polémica sobre el contrato para el suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para tratamiento del Covid 19 vuelve a estar sobre la mesa. Según un documento del grupo parlamentario popular al que ha tenido acceso ABC, el Tribunal de Cuentas tendrá que ... decidir si investiga o no los motivos de la adjudicación del contrato por parte de Ingesa –Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad– a la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app