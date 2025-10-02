Suscribete a
ABC Premium

El PP pedirá la próxima semana en el Congreso volver a indemnizar los retrasos de 15 y 30 minutos en AVE

Los populares argumentan que la tasa de puntualidad se ha reducido en veinte puntos

Nuevo caos en el AVE: una «incidencia en la infraestructura» deja tirados a los viajeros en Medina del Campo y se reanuda el viaje a solo 100 km/h

Pasajeros de tren varados en la estación de Santa Justa (Sevilla) el pasado verano
Pasajeros de tren varados en la estación de Santa Justa (Sevilla) el pasado verano Raúl Doblado

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa para pedir que Renfe recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras ... de al menos 60 minutos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app