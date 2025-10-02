El PP pedirá la próxima semana en el Congreso volver a indemnizar los retrasos de 15 y 30 minutos en AVE

El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa para pedir que Renfe recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras ... de al menos 60 minutos.

Es la segunda vez que esta propuesta se eleva al Pleno del Congreso a instancias del partido de Alberto Núñez Feijóo. Fue en octubre del 2024 cuando el PP defendió esta iniciativa y consiguió que prosperase con los apoyos de Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG.

En aquella ocasión, el PP incluía varios puntos en su propuesta relacionados con el sector ferroviario y pedía el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente; mientras que en el Pleno de la semana que viene sólo defenderá recuperar las indemnizaciones que Renfe concedía por los retrasos en el AVE antes de julio de 2024.

A partir de esa fecha, Renfe modificó las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que por un retraso igual o superior a 60 minutos se devuelva el 50% del billete y si la demora supera los 90 minutos, la devolución es del 100% del importe del billete.

Denuncia que el Gobierno sólo busca «hacer caja»

En opinión del PP, esta medida fue decisión de Óscar Puente con el «único argumento» de ahorrar dinero. Los 'populares' reprochan que esta política de retrasos demuestra que el Gobierno prefiere «hacer caja a costa de los usuarios» en lugar de combatir los retrasos y desplegar las políticas que permitan situar los retrasos en márgenes razonables.

Del 84% al 63% Puntualidad en los trenes de larga distancia y alta velocidad El PP denuncia el «deterioro progresivo» de Renfe en los últimos años

Asimismo, los 'populares' denuncian el «deterioro progresivo» de Renfe, que ha pasado de tener en 2022 un 84% de puntualidad en los trenes de larga distancia y alta velocidad a un 63% de puntualidad este verano de 2025.

«Los datos confirman la tendencia: más incidencias, más retrasos y más caos ferroviario», apostilla el PP en la proposición no de ley que se debatirá en el próximo Pleno, según consta en el borrador del orden del día recogido por Europa Press.

Con todo ello, el grupo parlamentario considera que restablecer el compromiso de puntualidad previo a julio de 2024 no es una cuestión contable, sino una exigencia democrática para devolver a la ciudadanía un derecho perdido y obligar al Gobierno a «afrontar su incapacidad de gestión en lugar de esconderla detrás de recortes».