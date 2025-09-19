El PP exige explicaciones a Pedro Saura por la «preocupante» pérdida de cuota de mercado de Correos

El operador postal del Estado, Correos, históricamente casi monopolístico en el segmento de envíos postales tradicionales, acreditó el año pasado 2024 su cuota de mercado más baja de la historia en este ámbito (83,8%), por debajo del 84,1% de 2015 cuando aún ... tenía a Unipost como competidor, según el último informe sobre el sector postal publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este documento revela también que Correos perdió asimismo cuota de mercado en el más pujante mercado de la distribución puerta a puerta de paquetería, la tabla de salvación a la que se encomienda Correos para asegurar su sostenibilidad a futuro.

Con la compañía esquivando a duras penas la quiebra a golpe de rescates del Estado y con una deuda bancaria que en 2024 se disparó por encima de los 700 millones de euros, el retroceso de la compañía en los campos que suponen su principal ámbito de negocio ha llevado al Partido Popular a llevar el asunto al Parlamento para que el presidente de la compañía, Pedro Saura, dé explicaciones sobre una situación que tildan de «preocupante».

Los diputados populares Celso Delgado y Jaime de Olano quieren que la dirección de Correos dé explicaciones sobre el retroceso del operador en el mercado postal tradicional, cuando el resto de compañías del sector -con muchos menos potencial- están ganando mercado y por la caída a mínimos históricos de su cuota en este mercado, pero también de su pérdida de peso en un mercado crítico para el futuro de la compañía como es el de la paquetería y la mensajería.

Lo que dicen los datos de Competencia es que la facturación del mercado de paquetería experimentó en 2024 un crecimiento de más del 20% hasta alcanzar unos niveles de facturación récord, pero que en ese contexto y pese a la relevancia fundamental que Correos da a este mercado para salir adelante ni siquiera pudo conservar la cuota de mercado del 19,4% que tenía, cayendo el año pasado hasta el 17,5%.

El mercado postal tradicional (cartas, notificaciones, tarjetas postales, publicidad directa) continúa con su retroceso, que se ilustra por el desplome del 64% de los envíos en los últimos diez años, pero mientras el resto de operadores fueron capaces de aumentar envíos, Correos perdió un 8% de los suyos.