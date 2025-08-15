Suscribete a
Planas fracasa en su intento de blindar al campo frente a las ventas a pérdidas

En los últimos dos años Agricultura solo ha impuesto dos sanciones firmes por vender productos por debajo de su coste

Agricultores denuncian manipulación de precios en el aceite de oliva y pide a Competencia que investigue

Un agricultor riega un campo de cultivo
Un agricultor riega un campo de cultivo ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Desde que en 2020 reformara la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA) para prohibir que las empresas compraran productos a los agricultores por debajo del precio de coste, el Ministerio de Agricultura apenas ha incoado 23 expedientes por esta infracción. Es más, desde 2023 ... y hasta el tercer trimestre de este año, solo dos de estas multas han adquirido firmeza. No hay datos sobre el período anterior porque hasta 2023 Agricultura no empezó a publicitar las sanciones -solo las que superan un recurso y devienen firmes-, pero en cualquier caso los resultados están lejos de lo que el Gobierno prometió hace ya cinco años. Para tratar de ganarse al campo, que desde el arranque del año venía protagonizando protestas y tractoradas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, impulsó entonces una reforma de la LCA -aprobada en 2014 por el Gobierno del PP- para añadirle un artículo 12 ter. Como explica el investigador del CSIC Eduardo Moyano, el tiempo ha demostrado que aquella medida solo sirvió «para contentar a los sindicatos agrarios», no para solucionar el problema.

