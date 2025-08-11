Suscribete a
El plan imposible que dejó Teresa Ribera: vender casi un millón de coches eléctricos al año

Las ayudas fomentan la compra de estos automóviles, pero hay dudas sobre hasta cuándo se mantendrán

Los putos de recarga avanzan bien, pero no podrían aguantar una llegada masiva de vehículos

La venta de eléctricos crece, pero no lo suficiente
La venta de eléctricos crece, pero no lo suficiente
Raúl Masa

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) nació con una serie de objetivos muy ambiciosos. Aumento de renovables, reducción de emisiones contaminantes, mayor electrificación… y, en mitad de un documento que supera las 700 páginas, había una mención expresa a los ... vehículos eléctricos: se prevé tener un parque de 5,5 millones de coches de esta tecnología para 2030.

