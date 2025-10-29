Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
Varias provincias en alerta por un nuevo frente de lluvias y tormentas

EL PIB moderó su avance al 0,6% en verano, lastrado por el contexto internacional

El avance es dos décimas inferior al del segundo trimestre, debido al mal comportamiento del sextor exterior

La planta de Seat en Martorell (Barcelona)
La planta de Seat en Martorell (Barcelona) ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los meses de verano (julio, agosto y septiembre) la economía española avanzó un 0,6% con respecto al trimestre anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El avance menos vigoroso que el que se dio en abril-junio (+0,8%), ... pero en cualquier caso sigue justificando el optimismo del Gobierno y de todos los institutos de análisis para con el ritmo de la economía española, que ya encadena nueve meses de avances superiores o iguales a las seis décimas. Con respecto al mismo período del año anterior, a su vez, el dato se sitúa en el 2,8%, dos décimas menos con respecto al trimestre precedente. Con todo, la previsión es que nuestro país cerrará el año con un crecimiento en el entorno del 3%, lo que supondrá que el dato encadena tres años por encima de la media de la eurozona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app