EL PIB moderó su avance al 0,6% en verano, lastrado por el contexto internacional

En los meses de verano (julio, agosto y septiembre) la economía española avanzó un 0,6% con respecto al trimestre anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El avance menos vigoroso que el que se dio en abril-junio (+0,8%), ... pero en cualquier caso sigue justificando el optimismo del Gobierno y de todos los institutos de análisis para con el ritmo de la economía española, que ya encadena nueve meses de avances superiores o iguales a las seis décimas. Con respecto al mismo período del año anterior, a su vez, el dato se sitúa en el 2,8%, dos décimas menos con respecto al trimestre precedente. Con todo, la previsión es que nuestro país cerrará el año con un crecimiento en el entorno del 3%, lo que supondrá que el dato encadena tres años por encima de la media de la eurozona.

El Ministerio de Economía ha celebrado estos datos, que según el departamento que dirige Carlos Cuerpo "corroboran" el dinamismo de la economía española. No obstante, habría que señalar que los institutos de análisis tienen una visión crítica en cuanto a los fundamentos de ese dinamismo, que, de nuevo, en este trimestre reflejan desequilibrios de fondo. Un factor clave en la explicación de esta moderación en el crecimiento está en el efecto negativo de la demanda externa, que le resto seis décimas al avance intertrimestral del PIB, en un contexto en que la guerra arancelaria y la atonía de la zona euro han moderado las exportaciones españolas. Así las cosas, el PIB avanzó por el tirón de la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al dato intertrimestral. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

