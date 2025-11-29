Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

La vuelta de la peste porcina pone en riesgo casi 3.700 millones en exportaciones

Dos jabalíes silvestres dan positivo al virus y se suspenden las ventas de cerdo a países fuera de la UE

La peste porcina reaparece en España 31 años después con dos casos en Barcelona

reuters
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

El sector del porcino en España está en vilo desde que ayer el Ministerio de Agricultura notificara que la peste porcina africana ha vuelto a nuestro país 31 años después de que se detectara el último caso. El departamento que dirige Luis Planas recibió el ... aviso entre el martes y la noche del jueves de parte de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña, que detectaron dos jabalíes silvestres positivos al virus PPA (por sus siglas en español) en Bellaterra (Barcelona), donde fueron hallados muertos el pasado 26 de noviembre.

