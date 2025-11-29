La vuelta de la peste porcina pone en riesgo casi 3.700 millones en exportaciones

El sector del porcino en España está en vilo desde que ayer el Ministerio de Agricultura notificara que la peste porcina africana ha vuelto a nuestro país 31 años después de que se detectara el último caso. El departamento que dirige Luis Planas recibió el ... aviso entre el martes y la noche del jueves de parte de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña, que detectaron dos jabalíes silvestres positivos al virus PPA (por sus siglas en español) en Bellaterra (Barcelona), donde fueron hallados muertos el pasado 26 de noviembre.

Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, que no reviste de ningún peligro para las personas. Sin embargo, para los cerdos la tasa de mortalidad ronda el 100% en buena parte de los casos, y sobra decir lo que esto significa en un país que es el cuarto productor de carne de cerdo del mundo y el primer exportador de la UE, con ventas al exterior que en 2024 sumaron un valor de 8.783 millones de euros. A esta hora, la principal preocupación del sector se centra en la reacción que tengan nuestros principales socios comerciales, pues para algunos países basta con un caso para bloquear las importaciones, dado que se trata de un virus altamente contagioso. Por el momento -la situación podría evolucionar si se detectaran más casos- las empresas españolas pueden seguir exportando dentro del territorio de la Unión Europea, dado que esta aplica un principio de regionalización que limita el confinamiento al área afectada. En este caso, se trata de un radio de 20 kilómetros alrededor de la zona donde fueron encontrados los dos cadáveres, en una zona boscosa cercana al municipio de Bellaterra.

Sin embargo, en cuanto a los países extracomunitarios la historia es otra, y no es un tema menor porque están en juego 3.687 millones de euros, que es el valor de las ventas españolas de porcino fuera de la UE en 2024. Según explicó ayer Emilio García Muro, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, el problema es que no todos los gobiernos aplican del mismo modo el principio de regionalización, que no es otra cosa que la interpretación que hagan sobre al área susceptible de estar infectada.

Como medida preventiva y para tranquilizar a los socios comerciales, ayer el Gobierno suspendió todos los certificados de exportación a terceros países, aunque la intención es volver a concederlos paulatinamente en las próximas horas; si las negociaciones van bien, claro está. Por el momento, Japón, que es el destino del 14% de las exportaciones extracomunitarias del sector, ya ha anunciado que suspende todas las importaciones. Y en el caso de China, que es el país que más preocupa porque monopoliza el 40% de las compras de porcino de nuestro país fuera de la UE -por unos 1.000 millones de euros al año-, desde Agricultura aseguran que todavía esperan una respuesta. La esperanza del Gobierno es que el Gigante Asiático se acoja al protocolo comercial que firmó con España precisamente hace apenas unas semanas durante la visita del rey Felipe VI a Pekín, y en virtud del que se comprometió a aplicar una regionalización provincial; es decir, que las granjas de toda la provincia de Barcelona se exponen a no tener acceso al mercado chino durante un año.

Lo que se sabe con seguridad, en cualquier caso, es que hay 39 explotaciones que durante un período de al menos 12 meses -lo que marca la legislación española- no podrán mover sus animales ni vender su carne. Se trata de las granjas que están en ese perímetro de 20 kilómetros alrededor de Bellaterra, que desde ayer está blindado por la Generalitat.

Confinamiento en Barcelona

Como ya se ha avanzado, todo empezó el martes, cuando el gobierno catalán recibió el aviso del hallazgo de dos jabalíes muertos que dieron positivo en PPA. Una vez confirmado el resultado en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), se activó un protocolo estricto que empieza por ese perímetro de 20 kilómetros, que las autoridades catalanas someterán a una vigilancia «discreta», según explicó García Muro. Concretamente, el objeto de esa discreción es evitar que los animales se asusten con el vaivén de agentes y técnicos y diseminen aún más la enfermedad. Además, dentro de esa zona hay un segundo anillo que va a quedar totalmente confinado -con cierres de caminos y vallados- para que los jabalíes no abandonen la zona.

Son medidas excepcionales porque, como ya se ha avanzado, se trata de una enfermedad con potencial para poner en jaque a una industria clave para nuestra economía. En España, además, el virus evoca un pasado funesto.

El último brote grave en nuestro país estalló allá por la década de 1960, cuando el Gobierno aún no contaba con un plan nacional de erradicación (no lo tendría hasta 1985). El caso es que esta fue la causa de que durante tres décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) prohibiera la exportación de carne de cerdo española, un hecho que tuvo consecuencias económicas imposibles de medir.