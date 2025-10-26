La pesada losa de la tecnología heredada se hace fuerte en las empresas

En tiempos de frenética cabalgada tecnológica, desarrollos como los propios de Java o COBOL suenan a antiguos (estrictamente, lo son), por lo que forman parte de la denominada 'tecnología heredada', o 'legacy'… un legado que en algunos casos aún puede formar parte del 'tecnodespliegue' ... del siglo XXI. Batería de soluciones disruptivas en su época, como las mencionadas o el lenguaje Fortran (desarrollado por IBM en 1957), sistemas de gestión de bases de datos como dBASE, etc. que, en algunos casos, se ocultan bajo las interfaces.

Como destaca Juan Periset, director de Tecnología de NTT DATA, en su caso con foco en la omnipresente IA: «La modernización de sistemas legados ha encontrado en la IA un aliado clave, pero su verdadero valor no reside solo en automatizar la traducción de código. Las organizaciones que abordan la IA de forma holística (aplicándola también al análisis del conocimiento existente, la optimización de pruebas, la gestión del riesgo y la priorización funcional) logran acelerar los proyectos y reducir su complejidad. Debe integrarse como un orquestador del cambio, no como un simple traductor tecnológico».

En todo caso, en toda tecnología, Periset incide en la relevancia de «comprender y validar sistemas que han evolucionado durante décadas como uno de los mayores retos de modernización». Sentido común aplicado al 'mundo máquina', para no prescindir sin concienzudos análisis previos a las 'tecnologías senior', 'killer formats' en su momento que corren el peligro de ser aniquilados.

Una tarea para la que recuerda la importancia de «hacer un especial esfuerzo en 'testing' y captura del conocimiento funcional. Más que aspirar a proyectos faraónicos que 'reconstruyan todo de una vez', las organizaciones deben cultivar una mentalidad de evolución continua y construir capacidades tecnológicas que les permitan adaptarse de forma sostenida, un proceso natural dentro de la estrategia tecnológica».

Dos caras

El 'legacy' ofrece, por lo tanto, una doble cara: obstáculo o rémora frente a valor añadido a pesar de los años-décadas. Como señala Ángel Herranz, profesor/investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos: «En varias ocasiones, un equipo de desarrollo tiene que usar el 'legacy code' por sus funcionalidades, aunque no tenga calidad de diseño o la tecnología parezca anticuada, en entornos en los que no se debe incurrir en la 'deuda técnica' por tomar decisiones apresuradas o malas».

Un desempeño escalable desde pymes a grandes corporaciones, en el que Herranz destaca como lenguajes «como Cobik, que ha migrado casi todo desde los sistemas antiguos, pero que aún tienen mucha implementación de funcionalidad, y llega a formar parte del 'core' para muchas empresas».

El profesor apunta cómo, a veces, hay que realizar formaciones para compensar este cruce informático de generaciones «en el que hay mucho 'hype', por ejemplo, en el caso de desarrollos web en el que se potencia Python, cuando es casi tan antiguo como Java». En todo caso, existen diversas consultoras para ayudar a desbrozar este camino a las empresas, como en el caso de Babel Group, con una sección denominada 'Modernización y legacy' en la que explican cómo abordan la transformación de sistemas críticos heredados o Altia, más enfocada a la administración pública. Desde AuraQuantic, también dedicada a esa 'modernización incremental', a la coexistencia de legados y nuevas capas tecnológicas, su CTO, Enrique Ortiz, subraya cómo «en muchas empresas, los sistemas 'legacy' siguen siendo esenciales para su operativa diaria, y se deben modernizar sin poner en riesgo la continuidad del negocio».

«La modernización sin interrumpir el negocio (añade) no se trata de reemplazar todo de golpe, sino de evolucionar de forma controlada, manteniendo la estabilidad mientras se incorporan nuevas tecnologías, en persistencia de datos en los sistemas antiguos o migraciones a los nuevos». Todo un portfolio de opciones en los que la IA ya ayuda a implementar estos procesos, y en los que la gestión de personal pasa por una terna recomendada por Herranz: «Migración gradual, formación y compromiso de la dirección».

En el ámbito público, desde la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica), destacan la importancia «de desarrollar proyectos que implican evolución tecnológica, pasando de estructuras obsoletas, con menos capacidades, por modelos de vanguardia más eficientes, sostenibles y claves para el progreso de nuestra sociedad como pueden ser, por poner solo algunos ejemplos, la cuántica, la fotónica o la ciberseguridad». Y la actualidad del interés público pasa también por acciones como la realizada esta semana por el Consejo General del Notariado, que ha presentado su nuevo Portal Estadístico del Notariado, fruto de la combinación entre tradición y vanguardia, con millones de datos de acceso gratuito, referentes al periodo 2007-2025.

Herencia de valor

«La gestión del 'legacy' (destaca Carles Llach, director de Tecnologías del CGN) supone un reto estructural para las organizaciones. La manera de abordarlo no se limita a una migración de los sistemas, sino que requiere un rediseño de los procesos, así como la adopción de arquitecturas que permitan una mayor flexibilidad en la operativa y resiliencia. Este proceso suele incluir la refactorización del código, la actualización de 'frameworks' o la adopción de metodologías que permitan acortar los ciclos de entrega de los productos y aumentar la calidad del software». Una actividad de actualización (y de convivencia intersistemas)que requiere unas concienzudas actualización y aprovechamiento, «priorizando aquellos componentes en los que su modernización va a aportar un mayor retorno».

Otro aspecto marcado por la actualidad, y de qué manera, es la ciberseguridad, en tiempos en los que el despliegue de la computación cuántica supondrá tan increíbles avances como indudables riesgos. De hecho, la Fundación ESYS organiza su I Encuentro Anual bajo el título 'Seguridad en tiempos de incertidumbre' el 28 de octubre en la Fundación Telefónica, Madrid, en torno a retos como 'Geopolítica Global: Retos futuros en seguridad', 'Construyendo Resiliencia Digital: Cooperación entre Agencias Europeas y Nacionales' o 'Anticipando Amenazas Híbridas: Cooperación Público-Privada en la era de la ciberinteligencia'.

¿Hasta qué punto el 'legacy' puede no solo sobrevivir, sino, incluso aportar, a este torbellino cibernético? Josep Bardallo, Cybersecurity managing director de Excelia, avisa cómo «los sistemas heredados representan un desafío importante en ciberseguridad, especialmente en un contexto donde el trabajo remoto ha transformado por completo la forma de proteger los activos digitales. Antes, la seguridad se basaba en un perímetro bien definido en las oficinas, pero hoy ese límite ha desaparecido». Nuevos tiempos, nuevas formas de trabajar, «con empleados que se conectan desde múltiples dispositivos, por redes domésticas o públicas, lo que multiplica las vulnerabilidades y hace que las arquitecturas antiguas, rígidas y centralizadas, sean insuficientes como garantía de protección».

Nuevas vidas

«Frente a las limitaciones de los sistemas heredados (concluye Bardallo), el modelo 'Zero Trust' ('Cero Confianza') es un pilar fundamental de la ciberseguridad moderna. Esta estrategia parte de la premisa de que ninguna conexión es de confianza por defecto, verificando continuamente la identidad y el contexto de cada usuario y dispositivo antes de dar acceso». Por lo tanto, Bardallo recomienda no bajar la guardia a la hora de renovar infraestructuras y de adoptar soluciones flexibles y actualizables que se adapten al ritmo de las amenazas emergentes: «En ciberseguridad, estar al día con las últimas tecnologías y enfoques no solo mejora la defensa, sino que resulta esencial para garantizar la continuidad y la protección del negocio».

En línea con lo expresado (pleno siglo XIX) por Søren Kierkegaard (»La vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero sólo se puede vivir mirando hacia delante»), este 'viaje por el tiempo' supone, sin duda, un continuo desafío, aún más en tiempos en los que el mantenimiento de los 'legacy' supone garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de normativas de protección de datos o de la denominada 'ciberresiliencia', o su idoneidad para alojarse en la nube. Y, en muchos casos, el 'legacy' corre por cuenta del factor humano, de las personas que se resisten a adaptarse al cambio o que, por otra parte, desprecian tecnologías 'antiguas' que, en realidad, no deben 'jubilarse' del todo.