El pequeño comercio se ahoga, cada día cierran 38 establecimientos de media en España

Los elevados precios de los alquileres, la falta de una estrategia digital para competir con las grandes plataforma y la absoluta desregulación horaria enturbian el panorama

El pequeño comercio se aferra a la digitalización para contener su agonía

Dependiente de un pequeño negocio de alimentación
de miguel muñiz

Claudia T. Ferrero

El pequeño comercio de nuestro país se ahoga ante los elevados precios de los alquileres, la falta de una estrategia digital para competir con las grandes plataforma y la «absoluta desregulación horaria» que beneficia a las grandes superficies en detrimento de este modelo tradicional ... de negocio. El último año 38 comercios, de media, bajaron la persiana de manera definitiva cada día en España, lamenta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

