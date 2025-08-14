El pequeño comercio se ahoga, cada día cierran 38 establecimientos de media en España

El pequeño comercio de nuestro país se ahoga ante los elevados precios de los alquileres, la falta de una estrategia digital para competir con las grandes plataforma y la «absoluta desregulación horaria» que beneficia a las grandes superficies en detrimento de este modelo tradicional ... de negocio. El último año 38 comercios, de media, bajaron la persiana de manera definitiva cada día en España, lamenta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

Las cifras que albergan estos cierres preocupan. En julio el sector del pequeño comercio perdió 2.593 establecimientos respecto al mes anterior y, comparando con el cese de actividad de aquí a un año vista, 14.041 son los negocios locales de menor tamaño que desaparecieron.

«Una sangría que no cesa». Desde la unión de autónomos denuncian el impacto que esta arrolladora tendencia muestra sobre los barrios, la economía local y el tejido productivo español, en general. El pequeño comercio, por sí solo, supone el 5% del PIB total a precios básicos, mientras la actividad económica del sector comercial, en su conjunto, equivale al 12,5% del PIB, según los últimos datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, incide en que «no se trata de solo números», sino que los incesantes cierres esconden proyectos de vida, redes vecinales, puestos de trabajo indirectos y un modelo de ciudad que se deteriora paulatinamente, apunta. Y es que la cosa no va de una caída coyuntural, sino que este mercado local parte de un proceso de desgaste que viene acumulándose desde hace años, señaló Landaburu el pasado mes de marzo cuando cuantificó las extinciones en 26 al día.

Ante el oscuro panorama que envuelve nuestras calles y tiendas de barrio, la organización exige una «intervención decidida»: desde una regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas, pasando por establecer límites a la liberalización horaria de las grandes superficies, hasta el desarrollo de un plan específico de digitalización para el comercio de proximidad, manifiesta Uatae. Y es que, tal y como manifiesta Landaburu, el comercio local forma parte de la identidad de nuestros pueblos y ciudades, dando vida al barrio y sus gentes. En concreto, genera empleo estable, cuida la economía circular y vertebra el territorio.

«No se puede seguir mirando hacia otro lado». «Necesitamos que las políticas públicas pongan al pequeño comercio en el centro, regulación, apoyo y herramientas para que no se extinga», dice. Además, agregan la falta de protección ante procesos especulativos que convierten antiguos locales comerciales en viviendas turísticas como uno de los culpables del cierre de persianas definitivo.