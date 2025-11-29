La subida del 2,7% de las pensiones supondrá un coste extra de 5.200 millones para las arcas públicas

Las más de diez millones de pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7% tras conocerse que la inflación aumentó un 3% en noviembre. Esto es así porque la ley establece que las pensiones crecerán cada año lo mismo que el promedio de ... la inflación de los doce meses comprendidos entre noviembre del año en curso y diciembre del ejercicio anterior. Y la evolución media de los precios en este periodo ha sido del 2,7%. De cualquier forma, la cifra oficial se conocerá el próximo 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo, aunque al tratarse de medias anuales, es difícil que varíe ese 2,7%.

El alza es similar a la aplicada este ejercicio, del 2,8%, e inferior al 3,8% de 2024 y al 8,5% de 2023 y supondrá un coste para las arcas de la Seguridad Social superior a los 5.200 millones de euros, factura que llega en un momento de muy delicado para el sistema público, necesitado de la ayuda del Estado para pagar las nóminas y con una deuda de 126.000 millones de euros, cuatro veces más que la que había en junio de 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El pasivo entonces apenas llegaba a los 34.000 millones.

Evolución del importe de la pensión media En euros Noviembre 1.316,7 1.200 1.000 716,8 800 600 2008 2025 Gasto mensual de la nómina de las pensiones En millones de euros 15.000.000 Noviembre 13.720.249 12.000.000 9.000.000 6.867.948 2025 2010 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / ABC Evolución del importe de la pensión media En euros Noviembre 1.316,7 1.200 1.008,8 1.000 900,5 827,03 800 716,8 600 2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gasto mensual de la nómina de las pensiones En millones de euros 15.000.000 Noviembre 13.720.249 12.000.000 9.985.260 8.360.422 9.000.000 6.867.948 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / ABC

El incremento se aplicará a todas las jubilaciones pero, como ocurre todos los ejercicios, la cuantía será superior para las mínimas y las no contributivas, tal y como marca la reforma de las pensiones aprobada el pasado 2024 con el objetivo de recortar su margen con el umbral de la pobreza. Este 2025 aumentaron un 6% las mínimas y del 9% las no contributivas, por encima en ambos casos del alza del 2,8% que registraron las pensiones contributivas.

La nueva actualización beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas. Supondrá unos 572 euros adicionales al año (40 al mes) para una pensión media de jubilación, y 498 euros anuales (35 al mes) para la media del sistema. También saldrán beneficiados los 715.000 jubilados del régimen de clases pasivas del Estado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social está situada en 1.316,7 euros este noviembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, tras incrementarse un 4,3% de media respecto al mismo periodo de 2024. Con la actualización que se llevará a cabo en sus nóminas percibirán unos 40 euros más al mes, lo que dejará su ingreso mensual en unos 1.552 euros. Para el caso de la viudedad, cuya prestación está fijada en 937 euros, el alza será de unos 25 euros, hasta los 962 euros.

La máxima, en 3.359 euros

Y para el caso de la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, se situará en 3.359,6 euros. El incremento en la pensión máxima es algo superior a la subida general de las prestaciones debido al mayor esfuerzo de cotización realizado por las nóminas más altas para pagar las prestaciones. Así, su aumento es del IPC más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

El recargo de cotizaciones de este año no ha tenido precedentes. La base máxima se elevó este ejercicio un 2,8%, la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. A este porcentaje se sumó otro 1,2% adicional por el destope en las bases que comenzó a operar este año y que se mantendrá hasta 2050, año en el que los incrementos acumulados llegarán al 38%. Siguiendo este mismo esquema de incrementos esta base máxima podría crecer en 2026 un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional).

MEI: 0,9% en 2026

A ambos crecimientos se han sumado otro 0,8% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se aplica a todas las nóminas con independencia del nivel salarial y que desde enero se eleva otro 0,1 punto respecto a 2025 para situarlo en el 0,9%, y la 'cuota de solidaridad', que soportarán los sueldos superiores a 59.000 euros. Esta cuota no generará derechos para la jubilación, por lo que estamos ante un impuesto.

En la diana de la OCDE

La revalorización se conoce tras una semana en la que España ha sido diana de las críticas de la OCDE, recurrentes en el tiempo. Sus propuestas pasan una nueva reforma del sistema que permita su sostenibilidad, para que el gasto se adapte al aumento de la esperanza de vida recuperando el derogado factor de sostenibilidad del PP que nunca se llegó a aplicar, además de ampliar el periodo de cómputo a 35 años, de modo que se tengan en cuenta también los años de baja cotización.

El organismo estima que con la política actual de indexación de las pensiones al IPC y la jubilación de generación del baby boom, España gastará en pensiones un 17,3% del PIB en 2050. Sería el país que mayor ratio de gasto en pensiones registrará de la OCDE y descendería hasta el 16,9% en 2060.