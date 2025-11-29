Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

La subida del 2,7% de las pensiones supondrá un coste extra de 5.200 millones para las arcas públicas

La evolución de los precios hará que la nómina de jubilados crezca una media de 40 euros al mes, y la del conjunto de pensionistas, unos 35 euros

Ninguna región española puede pagar sus pensiones con las cotizaciones

Un grupo de jubilados pasea por Bilbao
Susana Alcelay

Madrid

Las más de diez millones de pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7% tras conocerse que la inflación aumentó un 3% en noviembre. Esto es así porque la ley establece que las pensiones crecerán cada año lo mismo que el promedio de ... la inflación de los doce meses comprendidos entre noviembre del año en curso y diciembre del ejercicio anterior. Y la evolución media de los precios en este periodo ha sido del 2,7%. De cualquier forma, la cifra oficial se conocerá el próximo 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo, aunque al tratarse de medias anuales, es difícil que varíe ese 2,7%.

