Las pensiones de jubilación tratan mejor a quienes trabajan menos de 36 años y medio

Jubilarse sale más a a cuenta entre quienes tienen menores carreras de cotización frente a los que exprimen su vida laboral hasta el límite legal. Tanto es así que el sistema de pensiones es proporcionalmente más rentable para los trabajadores que hayan cotizado menos ... de 36,5 años. A partir de ese momento los pensionistas «reciben menor rendimiento», según el estudio de Fedea en el que estima la rentabilidad del sistema para todo tipo de perfiles. Es decir, el beneficio de cobrar la jubilación comienza a ser menor y se reduce a medida que se acumulan más de cuatro décadas de afiliación a la Seguridad Social.

El tiempo cotizado es una de las grandes cuestiones que los trabajadores alegan para defender la necesidad de una pensión de jubilación digna. Pero llega un momento de la vida laboral en la que ese equilibro se inclina a favor de quienes acumulan menos tiempo de afiliación. Por ejemplo, los trabajadores que hayan estado 25 años dados de alta en la Seguridad Social tendrán una pensión proporcionalmente más elevada que los que hayan cotizado más de 45 años. En el primer caso, la tasa que mide es especie de generosidad (TIR, una relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe al jubilarse) roza el 6%, prácticamente el doble de quienes trabajan más allá de de cuatro décadas, según el análisis del 'think tank' denominado 'Una visión actuarial del sistema de pensiones de español jubilación'.

Evidentemente un trabajador que ha cotizado 25 años percibirá una prestación cuya cuantía será inferior a la de quien ha trabajado 45 años. Pero al medir el esfuerzo económico realizado durante sus vidas –las cotizaciones pagadas–y el resultado obtenido –la pensión– ese rendimiento va disminuyendo. En buena medida, esas diferencias se explican por la aplicación de los complementos a mínimos y de brecha de género que incluye el sistema para intentar nivelar las pensiones de trabajadores que no hayan cubierto su edad laboral con las cotizaciones suficientes como para tener una prestación al retirarse. Si no se tuvieran en cuenta esos respaldos «las diferencias se suavizan» al comparar las vidas laborales, pero siguen siendo decrecientes en cualquier caso. Es decir, a muchos años cotizados, menos se rentabiliza la pensión de jubilación.

Estas brechas también existen en el caso de los trabajadores autónomos, cuyo rendimiento es inferior al de quienes han cotizado en el régimen general, trabajando en empresas, si no se tienen en cuenta los complementos que perciben por no tener cotizado el tiempo exigido. En principio, la generosidad de las pensiones de los autónomos tiene una tasa TIR del 3,7%, superior al 3,6% de los trabajadores en nómina. Pero si no se tienen en cuenta los complementos que perciben los trabajadores por cuenta propia, entonces la rentabilidad de su jubilación se encuentra en peores condiciones que las de un afiliado al régimen general. «El hecho de que los autónomos no puedan rellenar las lagunas de cotización (periodos sin actividad) de forma tan generosa como los otros trabajadores podría explicar, en parte, esa diferencia» que marca el estudio.

Revalorizar por debajo del IPC

Para atajar esta situación, Fedea propone nuevas reformas del sistema de pensiones, antes que seguir tirando de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para hacer frente al pago de más de 13.600 millones en cada paga. La organización apuesta por revalorizar las pensiones por debajo del IPC, aumentar el tipo de cotización para aumentar los ingresos contributivos o cambiar la escala de asignación del porcentaje por años cotizados para elaborar el cálculo.

Además, insiste en aumentar la edad ordinaria de jubilación, bien vinculando esos incremento a la evolución de la esperanza de vida a los 67 años o bien con cambios puntuales, y aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral.