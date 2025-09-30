Suscribete a
Las pensiones de jubilación tratan mejor a quienes trabajan menos de 36 años y medio

Fedea apunta que el sistema beneficia a los que cobran mínimos y perjudica a los afiliados que cotizan más años

El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

Una pareja de jubilados ante un escaparate en Córdoba
José María Camarero

Jubilarse sale más a a cuenta entre quienes tienen menores carreras de cotización frente a los que exprimen su vida laboral hasta el límite legal. Tanto es así que el sistema de pensiones es proporcionalmente más rentable para los trabajadores que hayan cotizado menos ... de 36,5 años. A partir de ese momento los pensionistas «reciben menor rendimiento», según el estudio de Fedea en el que estima la rentabilidad del sistema para todo tipo de perfiles. Es decir, el beneficio de cobrar la jubilación comienza a ser menor y se reduce a medida que se acumulan más de cuatro décadas de afiliación a la Seguridad Social.

