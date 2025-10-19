Suscribete a
Menos pensar y más hacer: se buscan perfiles 'de acción' para acelerar el cambio

Los 'doers', capaces de convertir los planes brillantes sobre el papel en resultados tangibles y medibles, son profesionales cada vez más cotizados por las empresas

Aquí hay trabajo: el empleo se moverá en 2025 al ritmo de la nueva economía

Este trabajo exige culturas organizativas más flexibles y menos burocráticas
Alberto Velázquez

La capacidad de resolver (antes y cada vez mejor) misiones corporativas, incidencias o problemas cotiza al alza, cada vez más, en la era de la transformación digital y la hipercompetitividad global. En este contexto, la consultora Catenon ha divulgado los resultados de un estudio ... con entrevistas con máximos ejecutivos de distintos sectores, del que surge la figura del 'doer', «profesionales que no se quedan en la teoría, sino que transforman la estrategia en resultados medibles en cuestión de semanas». Una incorporación a la 'suite terminológica' que aloja a conceptos como 'agile', 'lean management', etc. y se aleja del 'wishful thinking'.

