Pedro Castillo, el apasionado de la informática con el chip de la reinvención

Pedro Castillo se define como un autodidacta por encima de todo. Empezó la carrera de Química, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba más cerca de los ordenadores que de las pipetas del laboratorio. Trabajó como informático en la universidad y ... estuvo diez años en Bankinter, donde llegó a ocupar el cargo de director de Innovación Tecnológica y CTO, pero cuando sintió que su empleo en el banco dejó de serle estimulante, no dudó en crear su propia firma de seguridad y análisis de datos en la nube, Devo , que entró en el selecto club de los unicornio al alcanzar una valoración de 1.500 millones de dólares sin cotizar en Bolsa.

El junio del año pasado, abandonó la compañía para emprender un nuevo reto, la fundación de Signalit, un 'software as a service' que permite a las empresas utilizar las mejores herramientas de análisis y almacenamiento para cada tarea y que acaba de levantar 11,6 millones de euros en una ronda pre-seed codirigida por Insight Partners y Kibo Ventures,. «Tenemos todos los mimbres para hacer algo igual de grande que Devo. La necesidad de los clientes está y el equipo es capaz», afirma el madrileño, como si de una presentación ante inversores se tratara.

Habla con la convicción de quien se mueve en un terreno que conoce a la perfección. Lo suyo con la informática fue un amor a primera vista que se mantiene intacto. «Estaba en el segundo año de mis estudios y había un aula de diseño molecular que nadie sabía usar. Yo tampoco, pero los manuales estaban en la pared», rememora. Poco después, salió una plaza de informático en la universidad, se presentó y la ganó. «En aquel entonces, eran los únicos centros conectados a internet», cuenta como anécdota.

En 1996 se inició en el emprendimiento con una empresa de servicios que se metió en el bolsillo a clientes de la talla de El Corte Inglés. «Me marché en el 2000 porque mi trabajo era sobre todo comercial y me aburría», dice con naturalidad. De ahí, el salto a Bankinter, donde aprendió a desenvolverse en un entorno «competitivo, innovador, exigente y excitante». Afloró también su espíritu inquieto, siempre en busca de nuevos retos, ya que lideró un proyecto de intraemprendimiento que la entidad acabó vendiendo a otras empresas. Todo bien hasta que en 2011, con la crisis, se cerró el grifo del dinero para innovar. «El banco se convirtió para mí en una especie de jaula de oro. Además, cambió la directiva y entraron personas con las que me sentía cero identificado, así que la decisión difícil era la de quedarse», resume.

Es así como puso en marcha Devo, donde presume de haber pasado once años maravillosos. «Empezamos unos cuantos locos en un loft de la carretera de Fuencarral a Alcobendas y cuando me fui éramos casi 600», dice. Con esos números, ¿cuál fue el motivo de su marcha? «Una empresa así ya no suele tener el foco en la innovación. Me pasó como en el banco. Lo que a mí se me da bien y me gusta, que es crear software con una idea innovadora, ya no lo podía hacer y, además, me iba sin poner a Devo en especiales riesgos», confiesa.

El siguiente mérito en su currículum y el que ocupa ahora sus días es Signalit, donde un equipo de treinta profesionales se afanan en desarrollar el software para que salga al mercado en España y Estados Unidos a finales del ejercicio.

Otra vez construir de cero para llegar a lo más alto. Lo que para algunos es un quebradero de cabeza, para Castillo es una forma de vida. «Si montas una empresa, has de saber que no es un 'hobby' ni una ONG, lo cual significa que debes tener claro qué quieres hacer, cómo lo vas a monetizar y contar con un plan A, B, C, D y gastarte el abecedario si es necesario», destaca como uno de los aprendizajes que ha adquirido durante su singladura laboral. No menos importante es elegir bien tanto al equipo como a los inversores y, por supuesto, ir sobrado de pasión: «Lo normal es que te vaya regular o mal. Las piedras no las puedes evitar, pero lo que cambia la jugada es cómo enfrentas los problemas».

Ecosistema nacional

Su experiencia en Estados Unidos le ha servido para darse cuenta de que, si bien es verdad que allí hay más dinero para invertir en startups, en España «no tenemos nada que envidiar en talento ni en ideas y lo que nos falta es creérnoslo». Hoy que se celebran elecciones, lamenta que a todos los Gobiernos, sean del color que sean, «se les llena la boca con potenciar el emprendimiento, pero no saben de qué hablan». Como espejos en los que mirarnos en este sentido, cita a Israel y EE.UU. En su opinión, el ecosistema nacional ha mejorado, pero, al igual que en Europa, queda una asignatura pendiente. «No existen empresas que compren empresas y, ante la imposibilidad de hacer un exit grande aquí, te ves forzado a irte a EE.UU.».

Por el momento, Castillo solo piensa en que Signalit crezca, una carrera de fondo que le pillará cerca de los 60. A esa edad, emprender de nuevo le parece complicado, aunque aquello de 'esta es la última', ya lo dijo al fundar Devo...