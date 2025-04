La patronal catalana carga con fuerza contra la opa de BBVA al Sabadell: «Las pymes perderán 75.000 millones en financiación»

Los empresarios catalanes están redoblando su discurso contra la opa que BBVA ha lanzado sobre Sabadell a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apure el plazo para presentar sus condiciones de la operación. Y lo están haciendo ... para advertir sobre las consecuencias que esa integración bancaria tendría para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en materia de créditos: «Perderán 75.000 millones de euros en financiación», ha asegurado el presidente de Fomento de Trabajo, Josep Sánchez Llibre, al anticipar las consecuencias de la operación.

Llibre, una de las figuras empresariales más destacadas tanto en la patronal catalana como en la española, ha cargado con dureza públicamente contra la opa porque «las consecuencias ya las hemos visto antes en otras experiencias similares». Considera que estaría en riesgo «la mitad del crédito que hoy da el Sabadell a las pymes», y que alcanza los 150.000 millones de euros. De hecho, ha rememorado la gran recesión provocada por la crisis de Lehman Brothers, a partir de 2008, para dar más consistencia a su posición: desde entonces, el sistema financiero ha pasado de 50 a 10 bancos y solo cuatro son los realmente importantes. «Si perdemos al Sabadell, perdemos mucho», ha anticipado.

Ante estas acusaciones, BBVA se había comprometido ante la CNMC a que los precios del nuevo crédito no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional en los códigos postales en los que hay menos de cuatro bancos; a no cerrar ninguna de las oficinas de Sabadell especializadas en empresas en todo el territorio nacional; garantizar la continuidad de las líneas de capital circulante que Banco Sabadell tuviera vigentes en todo el territorio, durante 18 meses; o mantener durante 18 meses, todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto a BBVA o Banco Sabadell. El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha indicado que «lejos de perder, las empresas de Sabadell tendrán en BBVA el mejor aliado para crecer«.

Recursos ante la Audiencia Nacional

Además, Fomento del Trabajo se encuentra inmersa en el recurso judicial interpuesto ante la Audiencia Nacional contra su exclusión del estudio que realiza Competencia. En ese texto reclama participar en la actual fase de análisis para que se escuchen sus alegaciones contra la opa. Pedimos que no resuelva el expediente hasta que no se conozca el recurso planteado ante la Audiencia Nacional y ver las responsabilidades que tiene Fomento del Trabajo« en este sentido.

Ese recurso se une al que la Audiencia Nacional también ha admitido a trámite en base al presentado por el sindicato UGT. Se trata de un procedimiento por el que la organización pide también estar presente en el análisis de la CNMC para incluir sus alegaciones contrarias a la operación, en este caso sobre todo por el impacto que tendría en el empleo y los puestos de trabajo de la entidad fusionada. El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha apoyado la posición de Fomento del Trabajo. «Nos estamos jugando puestos de trabajo y la salud de los trabajadores», ha insistido.

Tanto Sánchez Llibre como Álvarez han realizado estas declaraciones en una jornada de análisis sobre el mercado financiero y las pymes, organizada junto a Cepyme y la Confederación de Empresarios Gallegos (CEG) en la que Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha pedido «repensar el papel de la banca» ante la opa. Y ha hecho un llamamiento para que los organismos «no solo vean los beneficios estratégicos de una gran escala sino el impacto de una gran concentración sobre la oferta crediticia local y los costes financieros».