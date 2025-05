Paloma Martín: «El modelo de vivienda del Gobierno se ha demostrado un fracaso absoluto allá donde se ha aplicado»

Dos años después de que se aprobara la Ley de Vivienda, el precio de la compra y el alquiler está desbocado y no se vislumbra solución a un problema que ya está entre los principales para los españoles. Una cuestión en la que el ... PP ha volcado sus esfuerzos en los últimos meses, con la presentación de su propio plan de Vivienda y una Ley del Suelo que espera ya a ser aprobada en el Senado, además de un plan específico contra la inquiokupación que se presentará en las próximas semanas y Paloma Martín (Madrid, 1970) desvela en parte en ABC. La cabeza visible del PP en materia de vivienda está convencida de que las iniciativas del PP marcan el camino hacia una solución, pero su convencimiento choca con las medidas impulsadas desde el PSOE. El debate está servido.

–Dice el Gobierno que en Cataluña ya se están empezando a notar los efectos de la Ley de Vivienda, pero el PP asegura que es mentira y que por eso no la aplica en sus autonomías. ¿A quién tenemos que creer?

–La ley de vivienda es un fracaso absoluto del Gobierno de Sánchez. Es más, en estos dos años se ha hundido la oferta. Han desaparecido del mercado 120.000 viviendas y allá donde se han aplicado zonas de mercado tensionado, como es Cataluña, todavía se ha agravado más. Han perdido 44.000 viviendas solo en el tiempo en el que han declarado zonas de mercado tensionado. Si miramos otras provincias donde no se han declarado zonas de mercado tensionado, vemos que, lejos de perder oferta, incluso la han incrementado, como es el caso de Madrid, que acabamos de conocer los datos recientes de un incremento de la oferta del 4%. Eso significa que hay políticas equivocadas que lo que hacen es estrangular la oferta y hay políticas acertadas que incentivan que se construyan más viviendas, salgan más al mercado y se rehabiliten más.

–Habla de una pérdida de 120.000 pisos en el mercado de la vivienda, ¿qué se puede hacer para que haya más oferta, porque la sensación es que la gente tiene miedo a poner la suya a disposición?

–Para que haya más oferta en el mercado, lo primero que hay que hacer es construir más viviendas y rehabilitar. Y lo segundo es acabar con la inseguridad jurídica, porque este Gobierno es el responsable de haber expulsado del mercado del alquiler a las viviendas. Los propietarios ponen sus casas en alquiler con el objetivo de tener garantizada una renta para complementar su pensión, porque en la mayoría de los casos son pequeños ahorradores, y lo que no quieren es peregrinar durante dos años por los juzgados para recuperar su vivienda. Cuando el Gobierno saca una ley como la Ley de Vivienda, que lo que hace es ser tolerante con la okupación y con la inquiokupación produce el efecto huida del mercado del alquiler. Lo que hay que hacer es dar seguridad, dar certezas, y por eso el Partido Popular en su plan de vivienda, el que presentó el presidente Feijóo en enero y febrero, lleva medidas muy importantes para recuperar ese equilibrio entre los propietarios y esos inquilinos. Para darles seguridad jurídica y para acabar con la okupación y la inquiokupación que campan a sus anchas.

–Después de presentar aquel plan, avanzaron que iban a preparar medidas específicas para acabar con la inquiokupación, que es uno de los fenómenos que más se ha incrementado en los últimos años. ¿Hay medidas que ya se pueden contar?

–Estamos ultimando el plan de inquiokupación, que va a ser el plan más ambicioso que se esté elaborando en Europa. Es un plan en el que vamos a incluir medidas orientadas a atender a las víctimas de la okupación y de la inquiokupación, con reformas importantes, tanto legislativas como iniciativas en el ámbito parlamentario. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, vamos a hacer un frente común de lucha contra la inquiokupación, un problema que ha venido para quedarse. Con unos datos que son dramáticos. Se ha conocido los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y en el año 2024 hay 21.000 viviendas inquiokupadas. Esto es un drama para muchas familias que han puesto su vivienda en alquiler para tener un complemento a sus rentas y ven no solo que no pueden cobrar ese alquiler que lo necesitan para la educación de sus hijos o para pagar la residencia de su madre, sino que luego, además, tienen que recuperar esa vivienda peregrinando por los juzgados durante más de dos años. Es un drama para las familias.

Paloma Martin, durante la entrevista con ABC

–¿Y cómo se puede atajar ese problema, con qué medidas concretas?

–La primera de ellas es derogar los reales decretos que vienen sucediéndose desde el COVID, en los que se impide la recuperación de la posesión por los legítimos dueños. Esa es la primera de las medidas. Y la segunda, desde luego, es no banalizar el concepto de vulnerable. Lo que ha hecho Sánchez en la Ley de Vivienda es blindar a las familias que cobran 1800 euros al mes y no permite que se pueda trabajar con ellas para darles otra alternativa. Esto lo que ha provocado es que se estén pidiendo garantías para poder alquilar un piso superiores a esos 1800 euros. Y esto es lo que tiene absolutamente estrangulado el mercado del alquiler. Nosotros, desde el Partido Popular, respetamos la propiedad privada y lo que hacemos es ayudar a las familias que de verdad sí pueden estar teniendo una situación difícil, pero estamos siempre del lado de los cumplidores. dDe los que de una forma razonable, cuando tienen dificultades, piden ayuda y la consiguen, porque para eso están los servicios sociales. Pero no se puede utilizar una triquiñuela normativa para que personas que no reúnen las condiciones de ser considerado vulnerable se queden en un piso perjudicando de verdad al que sí quiere recuperar su piso y no puede.

–¿Qué opinión tiene de la proposición de ley del PSOE sobre vivienda? ¿Está el PP dispuesto a apoyarla?

–El Partido Socialista ha presentado una proposición de ley porque el Gobierno no se atreve a hacerlo. Por dos motivos, primero, porque ya fracasó con su ley del suelo de forma estrepitosa y segundo, porque así evita los informes que, en algún caso, pudieran ser negativos si se hubiera tramitado como proyecto de ley del Gobierno. Lo que hace el Gobierno es buscar chivos expiatorios. Cuando no son los grandes tenedores, son los alquileres vacacionales o la compra por parte de extranjeros y opta una vez más por medidas de castigo en vez de por medidas incentivadoras para que los propietarios pongan sus casas en alquiler, para que se rehabiliten más viviendas, para que se construya más… En vez de trabajar sobre la oferta, permanentemente trabajan sobre la demanda. Las soluciones que propone el Partido Popular son muy claras. Hay que trabajar en la oferta, hay que construir y rehabilitar más. La administración tiene que ser más ágil, más eficaz, hay que dar seguridad jurídica y, desde luego, evitar lo que ha supuesto la Ley de Vivienda, que ha sido una huida del mercado del alquiler residencial de las viviendas en España.

–¿Ve de alguna manera un posible entendimiento entre los dos grandes partidos en esta materia que tanto preocupa a los ciudadanos?

–El PP llevaba en su programa electoral un pacto de Estado por la vivienda. Lo que sucede es que no se puede pactar con quien no quiere pactar ni alcanzar ningún acuerdo con el principal partido, que es la alternativa al gobierno. El Gobierno ha elegido sus socios. Sus socios son Bildu, ERC y todos aquellos que le permiten mantenerse en el poder y que tienen unas políticas en vivienda absolutamente equivocadas y opuestas a las del Partido Popular. Ellos apuestan por la intervención del mercado, por el control de los precios, mientras que nosotros lo que decimos es hay que construir más, hay que rehabilitar más vivienda y hay que incentivar que la gente ponga sus viviendas en el mercado del alquiler. Cuando Sánchez empieza a tomar las decisiones en el año 2022 de limitar el incremento del precio de los alquileres al 2%, pacta con Bildu en 2023 el incremento de los precios al 3% y blinda en la Ley de Vivienda para el 2024 un incremento del 3%, Sánchez fantaseaba porque la realidad es que se han incrementado un 7, un 10 y un 12% respectivamente cada año los alquileres. Hay políticas que funcionan y hay políticas equivocadas que todos los expertos, todos los institutos de opinión, todos los analistas coinciden: intervenir el mercado del alquiler, establecer zonas tensionadas, limitar el precio de los incrementos de los alquileres solo conducen a hundir la oferta y a disparar los precios, que es exactamente lo que ha ocurrido. Hoy los jóvenes tienen que buscar debajo de las alfombras pisos para alquilar. La situación es especialmente dramática en Cataluña, donde se han establecido zonas de mercado tensionado, y donde hay más de 340 personas interesadas en un piso a los 10 días de ponerlo en el mercado. Eso triplica, por ejemplo, lo que sucede en otras regiones como en Madrid, donde hay alrededor de cien interesados en el mismo plazo. Cuando se adoptan medidas que son intervencionistas del mercado, la oferta se hunde y los precios se disparan.

–¿Qué necesita el PP para poder acercarse al Gobierno en materia de vivienda?

–Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que ha sido respaldado de forma incontestable por todo el sector. Hemos estado más de seis meses elaborando este plan absolutamente reformista. Hemos pactado con colegios profesionales, con gestores de viviendas, promotores, constructores, con los jóvenes, con los afectados por la okupación y la inquiokupación medidas que son el foco más importante de nuestro plan de vivienda. Es un plan coherente, es un plan serio, es un plan que despierta ilusión y el plan con el que se puede dar la vuelta a la situación de la vivienda en España. A día de hoy tenemos dos modelos absolutamente contrapuestos. El de la izquierda radical que nos gobierna y el del Partido Popular. El de la izquierda radical, lo que supone es intervención del mercado, oferta de la vivienda hundida e incremento de los precios. La propuesta del Partido Popular es ilusionante. Es más vivienda para hacerla accesible a los jóvenes. Nosotros queremos decirle a los jóvenes que sí pueden aspirar a ser propietarios, que ser propietarios no les convierte en especuladores y que no deben resignarse a pagar precios imposibles por el alquiler. Esa es la propuesta que desde el Partido Popular hacemos a los jóvenes y al conjunto de la sociedad.

–Estos días, el ministerio de Vivienda se ha jactado de que el número de viviendas de obra nueva iniciadas es el mayor en 14 años. Hablan de unas 135.000 viviendas iniciadas, ¿es eso suficiente?

–Los expertos y los analistas establecen que para que la oferta vaya acompasada con la creación de hogares hace falta que al año se construyan en torno a 225.000-250.000 viviendas. Estamos muy lejos. Llevamos años construyendo en torno a las 100.000 viviendas y el 90% de esas viviendas la construye la iniciativa privada. A esto hay que sumarle las 184.000 viviendas prometidas de forma reiterada por Sánchez y sistemáticamente incumplidas. ¿Dónde están? Son 184.000 sueños rotos. Jóvenes que no pueden aspirar a independizarse, a tener una casa y a pagar un precio asequible por el alquiler. Hay que trabajar para que haya más oferta. No se puede incentivar las inversiones en España en materia de construcción, cuando se está señalando con el dedo de forma permanente a promotores, a constructores y a propietarios, porque quienes van a tener la posibilidad de construir las viviendas que necesita España son, precisamente, las inversiones que pueden traer a España los promotores y los constructores. Por lo tanto, nuestro modelo es de colaboración público-privada. La administración debe ser incentivadora. Por eso, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estamos llevando a cabo proyectos muy significativos que han sido reconocidos a nivel internacional, como los conocidos 'Plan Vive', a través del cual la administración pública pone suelo a disposición de la iniciativa privada y ellos, a su costa, levantan esas viviendas, gestionan esos alquileres durante muchos años a un precio por debajo del mercado. Es una fórmula de construir vivienda, de colaboración público-privada, sin que al ciudadano le cueste un euro del erario público y del que se benefician los jóvenes que pueden alquilar una casa con un precio hasta un 30% inferior al del mercado.

–¿Qué piensa el PP de la Empresa Estatal de Vivienda? Si mañana el PP llega al Gobierno, se seguirá apostando por este modelo para incentivar la vivienda…

–El Gobierno dispone ya de muchas empresas públicas para gestionar el suelo y la vivienda que es patrimonio del Estado. Es uno de los mayores tenedores de suelo y de vivienda a través del Sepes, a través de la Sareb… Pero es que los distintos ministerios tienen agencias públicas para gestionar sus inmuebles y para gestionar sus suelos. Por lo tanto, es absolutamente innecesaria la creación de una agencia pública más. Una más de las que ya tienen. Y lo que vienen haciendo es huir hacia adelante, porque para poner ese suelo y esas viviendas a disposición de los ciudadanos, no necesitan acometer ninguna reforma legislativa ni tomar ninguna decisión de crear una agencia pública. Ya pueden, si quieren, ofrecer esas viviendas y ese suelo para la construcción de vivienda asequible. Son excusas de aquellos que han fracasado en política de vivienda a lo largo de los últimos siete años.

–¿En el PP se ve salvable alguna de las polítcias del PSOE en materia de vivienda?

–Las políticas del PSOE en materia de vivienda son absolutamente contraproducentes. Ellos apuestan por un modelo de penalización y de intervención del mercado, y nuestro modelo es incentivador. Nosotros proponemos rebajas fiscales para que los jóvenes tengan más posibilidades de acceder a una vivienda. También rebajas fiscales para que los propietarios puedan sacar sus pisos en alquiler. Proponemos incentivos a la rehabilitación, proponemos una rebaja del IVA del IVA del 4% para la rehabilitación de edificios. Nuestras políticas se construyen en positivo, mientras que el Gobierno busca, ante la incapacidad de dar respuesta al problema de la vivienda, siempre chivos expiatorios. Siempre culpabiliza a los propietarios, a los que arriesgan su capital para construir vivienda y siempre con el marchamo de la intervención del mercado, del índice de los precios de los alquileres y de los límites en la actualización de las rentas. Es un modelo que se ha demostrado un fracaso absoluto allá donde se ha aplicado, y solo hay algo que puede empeorar y es mantener esta política en activo en los siguientes años. Estamos en tiempo de descuento. Cada día que se mantiene esta política equivocada, más afectadas están las clases medias y las clases trabajadoras, que son los grandes perjudicados por la dificultad que tienen de acceder a la vivienda.

–¿En qué estado están las conversaciones con el ministro Cuerpo por los aranceles y el plan de competitividad? ¿Siguen activas?

–En las conversaciones con el ministro Cuerpo, tanto Juan Bravo como yo fuimos muy claros desde el principio. No pueden desaprovechar los 90 días que estableció Trump para fijar finalmente el establecimiento de los aranceles sin llevar a cabo un plan de competitividad que es el que la industria y la empresa española necesita. Nosotros desde el primer momento dijimos que para la industria era clave contar con energía barata y limpia, que era clave disponer de agua para poder producir, que era clave tener unas infraestructuras de transporte que funcionaran y desde luego, cómo no, que es clave una baja fiscalidad. Nada de eso fue aceptado por el ministro porque ellos tienen su hoja de ruta y el Partido Popular siempre les estorba. Nosotros entendemos que es absolutamente necesario un plan de competitividad para la industria española. Europa está repensando cómo debe ser el futuro, cómo debe hacerse más competitiva para reindustrializarse. Y es una oportunidad que en España no podemos dejar pasar. Por eso le hemos pedido al ministro que garantice una energía limpia y barata, que mantenga la vida útil de las nucleares, que no podemos renunciar a una energía que ya es una ventaja competitiva en España, que es limpia y barata. Y no podemos tirar por la borda ese esfuerzo hecho durante tantos años. Que no queremos incrementar nuestra dependencia de terceros países con un gas y un petróleo que no tenemos ni en España ni en ningún país miembro de la Unión Europea. Que se necesita también para la industria garantizar agua. Hay que hacer las infraestructuras de agua necesarias porque es importante para la competitividad de nuestra industria. Que tenemos una fiscalidad que está agotando y agobiando a las personas y a las empresas y tenemos que darle la vuelta para que de verdad seamos competitivos.

–Pero el ministro ha quedado en darle una respuesta o directamente lo ha descartado…

–La respuesta la hemos visto con la aprobación de las medidas que ha llevado a cabo y que están publicadas en el BOE...

–Pero una era ese decreto antiaranceles y otra era este plan de competitividad sobre el que el Gobierno no ha dicho nada.

–No tenemos ninguna noticia, ni nada que nos haga pensar que el Gobierno de Sánchez vaya a aceptar ni una sola de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa el Partido Popular. Ese es su sectarismo. Prefiere pactar con aquellos que le están garantizando el sillón en la Moncloa. Con Bildu, con ERC, con Sumar, con Podemos y no quiere nada del partido que de verdad se está preocupado por el interés general de España y no por el interés particular de Sánchez.

–Hablaba de las nucleares. Se acaba el tiempo para Almaraz, ¿hay margen para que mantenga su actividad?

–El presidente Feijóo presentó en septiembre de 2022 nuestro plan energético al señor Sánchez. Ahí quedaba reflejada cuál era el modelo energético del Partido Popular, donde había que avanzar en energías renovables, en fotovoltaica, en eólica, pero que no se les podía dejar desnudas. Que tenían que ir acompañadas de energías de respaldo, como la energía nuclear, de inversiones en almacenamiento y en interconexiones con Europa y con otros países. Ahí quedaba reflejada cuál era nuestra postura. Les advertimos. Todos los expertos dijeron que había riesgo de apagón en España. Es más, que en 2025 España era el país europeo con mayor riesgo de apagón, pero han antepuesto la ideología a la tecnología. Se han empeñado en cerrar una energía que es limpia, barata, que supone ya una ventaja competitiva para nuestra industria. Nosotros hemos dicho que es necesario mantener la vida útil de las nucleares. Es más, hace mes y medio ya presentamos en el Congreso, antes del apagón, una proposición de ley para mantener la vida útil de las nucleares, porque es lo que nos da seguridad energética, es lo que nos da autonomía estratégica. Es lo que está alineado con las políticas europeas y con lo que están haciendo todos aquellos países en el mundo que ya tienen establecidas instalaciones nucleares en sus territorios. Nosotros no esperamos más que cerrazón del Gobierno de Sánchez, porque le juzgamos por su trayectoria y a lo largo de su trayectoria nos ha demostrado que ha antepuesto su dogmatismo ideológico a la tecnología y al interés general de España. Él prefiere comprar más gas a Rusia que rectificar y mantener abierto Almaraz y eso es un gravísimo error que van a pagar muy caro los españoles. Un error que es un error estratégico, que choca de frente con la visión y el camino que ha iniciado la Unión Europea repensando cómo se puede reindustrial Europa y cómo se puede fortalecer desde todos los aspectos posibles. Desde el punto de vista de defensa, de seguridad energética, de industria… ¿Cómo se puede fortalecer Europa? Pues Sánchez nos lleva contra un muro, contra aquello que representan los valores europeos que todos defendemos: democracia, libertad y prosperidad para mantener nuestro estilo de vida. Los pasos que está dando el Gobierno cierran esa puerta y nos abocan irremediablemente a una pérdida de competitividad en España.