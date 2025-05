Paloma Baena: «No hay manera de saber si los fondos europeos están funcionando»

Paloma Baena es una de las más reconocidas expertas españolas en políticas públicas. Tras su paso como directiva en organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, ahora dirige el área de Asuntos Europeos en LLYC. Conversamos con ella en el marco del Foro La Toja.

-Tres años después, se sigue hablando de la lentitud en la ejecución de los fondos europeos...

-Había una expectativa de que los fondos iban a llegar muy rápido, pero la realidad es que nuestro sistema administrativo no lo permite. Hay mucho control previo y solo se procede al pago al final. Se ha avanzado bastante, pero hemos notado un retraso en convocatorias importantes en el último año porque el contexto político no ayuda.

-¿Y están cumpliendo los objetivos?

-No hay manera de saber si los fondos están funcionando. No hay información sobre cómo va la ejecución en las autonomías, ¿como vamos a saber si un programa u otro están funcionando? Necesitamos saber en qué punto estamos. Bruselas ha exigido esquemas para sistematizar la información y esa información que se vuelca hacia afuera debería poder conocerse.

Noticia Relacionada El Gobierno pacta con Bruselas no tener que implantar peajes en las autovías españolas Daniel Caballero La medida, negociada en la tramitación de la adenda al plan de recuperación, es sustituida por otra para promover el transporte de mercancías por ferrocarril

-Hay convocatorias que no se cubren y otras que se quedan cortas...

-Sabemos que las del hidrógeno han tenido un éxito alto y se espera más recursos para ellas. Pero tenemos otras como el Perte Agroalimentario, en el que no se han adjudicado ni la mitad de los fondos. Hay que preguntarse si no hay demanda o no se han diseñado bien la convocatorias. Nosotros sí vemos demanda, si los proyectos no se han seleccionado es porque igual hay un exceso de complejidad o de rigidez.

-Y con esas lagunas, ¿la inversión privada se está movilizando?

-El sector privado necesita invertir mucho para acceder a los fondos del plan de recuperación, porque apenas cubren el 30% de la inversión. Aún así se han adelantado proyectos y se ha movilizado la inversión para ponerlos en marcha. Se necesita toda la inversión que pueda llegar.

-¿Hay un riesgo de que la inversión privada se desplome cuando desaparezcan los fondos?

-Por supuesto, España no podría hacer la inversión pública que está haciendo si no fuera por los fondos europeos. De cara al futuro tenemos que generar un espacio fiscal que ahora no tenemos, que es una de las reformas que tenemos pendientes; y tenemos que atraer inversión extranjera a lo bestia. Hay dinero, solo hacen falta proyectos y, por supuesto, estabilidad política y seguridad jurídica, porque si tú vas a hacer una inversión de miles de millones de euros tienes que estar seguro de que las condiciones en que vas a hacer eso se van a mantener.

-¿Y no se va a crear una excesiva dependencia de la acción pública?

-Vamos a ver cada vez más intervención pública en la economía, entendida como inversión estratégica. Si no hay capacidad de movilizar inversión estratégica desde el sector público, no vamos a llegar a los objetivos que tenemos. Ha llegado el momento de que Europa tenga su propio fondo soberano para invertir.