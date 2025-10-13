Países Bajos escala la guerra de los semiconductores e interviene la compañía de propiedad china Nexperia

El Gobierno de Países Bajos ha decidido intervenir las operaciones del fabricante neerlandés de microprocesadores Nexperia, filial de la compañía china Wingtech Technology, tras las «recientes y graves señales de serias deficiencias y acciones de gobernanza» con el fin de garantizar que los bienes ... producidos por la empresa estén disponibles en caso de emergencia.

Según han indicado las autoridades del país, que califican la medida como «altamente excepcional», el ministro de Economía decidió invocar la Ley de Disponibilidad de Bienes ante las graves deficiencias de gobernanza en el fabricante de semiconductores Nexperia que amenazaban la continuidad y protección, tanto en territorio neerlandés como europeo, de conocimientos y capacidades tecnológicas cruciales.

En este sentido, el Gobierno de Países Bajos ha advertido de que la pérdida de estas capacidades podría suponer «un riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea», defendiendo que la decisión de intervenir la empresa «busca evitar que los bienes producidos por Nexperia (productos terminados y semiterminados) no estén disponibles en caso de emergencia» y subrayando que el proceso de producción habitual de la empresa puede continuar.

De este modo, el ministro de Economía de Países Bajos podrá bloquear o revocar las decisiones de la empresa si son (potencialmente) perjudiciales para los intereses de la empresa, para su futuro como empresa holandesa y europea, o para la preservación de una cadena de valor crucial para Europa.

Nexperia, con sede en la localidad neerlandesa de Nimega y filiales en varios países, produce, entre otros productos, chips utilizados en la industria automotriz europea y en la electrónica de consumo. En 2018, la compañía fue adquirida por la china Wingtech Technology, cuyas acciones se desplomaban este lunes un 10%.

«La invocación de la Ley de Disponibilidad de Mercancías por parte del ministro es altamente excepcional», ha subrayado el Gobierno de Países Bajos, señalando que «solo debido a la magnitud y urgencia de las deficiencias de gobernanza en Nexperia» se ha tomado la decisión de aplicar la medida, que únicamente se utiliza cuando es absolutamente necesario y con el exclusivo objetivo de prevenir deficiencias de gobernanza en la empresa en cuestión sin estar dirigida a otras empresas, al sector ni a otros países.

Asimismo, el Gobierno neerlandés ha recordado que las partes pueden presentar una objeción a la decisión ante los tribunales.