El pacto Moncloa-Junts para salvar la nuclear catalana sigue vivo

La abstención de los de Puigdemont a la enmienda del PP, con la que pretendían prolongar la vida de las plantas nucleares españolas, no ha roto el acuerdo, cuyos términos no se darán a conocer antes del cierre de Almaraz (Cáceres) prevista para 2027

Central nuclear Vandellós II, situada en Tarragona, a orillas del mar Mediterráneo
Central nuclear Vandellós II, situada en Tarragona, a orillas del mar Mediterráneo AFP
María Jesús Pérez

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue practicando su ya tradicional política a dos velocidades: una para Cataluña y otra para el resto de España. En esta ocasión, con el tema nuclear. Y es que el pacto entre La Moncloa y nacionalistas e independentistas catalanes ... por una suerte de singularidad atómica en la región sigue intacto. Según ha podido saber ABC en fuentes políticas y empresariales, el acuerdo sobre la cesión energética a Cataluña, buscado sobre todo por Junts, pero también por ERC –en contra de su ideario político antinuclear– no se ha roto, a pesar de la abstención de los siete diputados del partido liderado por Carles Puigdemont en la votación de la semana pasada en el Congreso a la enmienda presentada por el Grupo Popular, aquella con la que pretendían prolongar la vida de las plantas nucleares españolas.

