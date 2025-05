Óscar Barrero: «Cerrar las nucleares impacta negativamente en la garantía de suministro»

El sector energético necesita en estos momentos ideas serenas que estén lejos de motivaciones apriorísticas. Óscar Barrero (PwC España) representa una de esas voces en las que se debe reparar tras el gran apagón.

—La gran pregunta en estos momentos: ¿Está el mix ... eléctrico español equilibrado?

—Está equilibrado en el sentido de que tenemos fuentes de generación suficientemente diversificadas. Lo que pasa que eso luego se tiene que trasladar en el mix que llevamos al mercado. Es decir, tenemos mucha generación firme y flexible cuya participación en el mercado es fundamental incluso cuando tenemos gran cantidad de generación renovable, con lo que la complejidad es cómo integrar todas esas piezas para que el puzzle sea lo suficientemente robusto.

No obstante, podemos mejorar el almacenamiento; ese es el gran 'gap'. Necesitamos desarrollar más almacenamiento, tanto baterías como bombeos, porque si somos capaces de almacenar energía será más fácil gestionar las situaciones de exceso de producción.

—Las renovables salen señaladas de esta crisis, ¿ha habido una apuesta desmedida?

—Ha habido un desarrollo muy desbalanceado porque no todas las renovables están desarrollándose a la misma velocidad. En solar hemos ido más deprisa; en eólica, sin embargo, vamos más despacio.

También hemos ido muy despacio, excesivamente lentos, en almacenamiento. Y luego está la demanda; al final es el gran problema. Si no hay demanda siempre vamos a estar en situaciones de exceso de producción. Más que decir que hemos corrido demasiado, quizá no hemos sido capaces de avanzar con un equilibrio entre todas las variables.

Por tanto, eso te puede llevar a la conclusión de que si el resto no acompaña a la misma velocidad, a lo mejor la que va más rápido tienes que frenarla un poquito hasta que puedan avanzar el resto. Que haya señales de precio hundidas en determinados meses del año, excesos de generación e incrementos de 'curtailments', señala que se están produciendo desequilibrios que no son deseables para nadie, empezando por los propios productores renovables. Y teniendo en cuenta lo que ha sucedido, quizá se puede estar generando un estigma negativo hacia las renovables; y es inmerecido.

Además, las renovables han respondido a la señal y el estímulo que se les ha dado desde el punto de vista de la política energética. Ahora hay que garantizar que su integración se haga en unos términos sostenibles. Y eso no creo que sea responsabilidad de las renovables que son tecnologías intermitentes. Es como descubrir ahora que por la noche no hay luz. En todo caso, las renovables no son el problema. El problema es si somos capaces de que se integren en una situación de equilibrio.

—Llegamos al debate que estaba muy abierto, sobre el futuro nuclear, y que ahora puede coger más fuerza.

—Sobre la energía nuclear uno de los aspectos clave es si el calendario actual de cierre era apropiado o no, dado que es una tecnología que proporciona garantía de suministro. Hemos visto en los días recientes la relevancia de mantener la garantía de suministro en todo momento, y todo esto sucediendo con la mitad del parque nuclear parado. Con esto no podemos afirmar, porque no es posible, que si hubiera estado el 100% del parque de generación nuclear hubiéramos podido solventar esta situación. Pero al mismo tiempo es igualmente cierto que hubiéramos contado con más margen de maniobra.

En otras situaciones críticas que se han vivido como la Dana u otros incidentes, la inercia que aporta la nuclear cuando está funcionando ha tenido un papel fundamental. Con lo cual, creo que cualquier decisión que pueda comprometer la garantía de suministro hoy debería de verse con otros con otros ojos. Está claro que cerrar la nuclear impacta negativamente la garantía de suministro.

—Y en esta misma línea, estos días estamos viendo también como el gas se está conformando un poco como un elemento también esencial.

—El gas va a tener que funcionar con –probablemente– muy pocas horas, pero las horas en las que va a funcionar esta tecnología va a ser totalmente crítica en los análisis de cobertura de la punta de la demanda. El propio PNIEC que como sabemos es muy optimista en el desarrollo de generación renovable y de almacenamiento, reconoce al mismo tiempo que necesitará contar con toda la potencia de ciclos combinados existente aunque sea funcionando un limitado número de horas. La firmeza y flexibilidad que te aportan los ciclos combinados es indudable.

—En cuanto al papel de Red Eléctrica en esta crisis, ¿cómo lo has visto?

—Se deben hacer dos apreciaciones. Honestamente, creo que la reposición que se ha hecho del servicio teniendo en cuenta que veníamos de un cero absoluto ha sido, bajo mi punto de vista, muy elogiable. Francamente, un cero absoluto sin haber tenido experiencia, al menos no el pasado reciente, de llegar a ese nivel de falta de suministro… creo que reponer todo un sistema completo en tan poco tiempo creo que es algo que hay que poner en valor.

Respecto al tiempo en dar respuesta, entiendo que el tema no es sencillo y que están siendo cautos a la hora de poder dar conclusiones. No creo que tampoco sea tan evidente poder dar una conclusión tan rápido como muchos hubieran esperado. Estamos hablando de una situación muy compleja en la que probablemente habrá más de un factor. Algunas cuestiones seguramente ya estarán identificadas y las tendrán claras. Es evidente que había mucha generación renovable y poca producción síncrona. Eso mismo ha podido ser la causa, o no. Estarán viendo si ha habido otros eventos adicionales. Lo principal ahora es encontrar cuáles son esas causas del fallo.

—¿Y se debería revisar el papel de Red Eléctrica de cara al futuro?

Red Eléctrica es una empresa privada pero cuya actividad está regulada, que desempeña un papel fundamental en el sistema eléctrico, como un «árbitro» o agente independiente del resto de los agentes y actividades del sector eléctrico. Además, cabe recordar que incluso España fue más allá a la hora de definir que el transportista tenía que ser una compañía totalmente separada del resto de las actividades reguladas. En otros países europeos, de hecho, el transportista incluso está dentro del mismo grupo empresarial aunque con la lógica separación de actividades.

Respecto a la actuación de los últimos días, creemos que es precipitado poner nada en cuestión hasta que no se conozcan las causas. Entiendo que una vez que se determinen cuáles han sido las causas, se aplicarán mejoras hacia futuro; eso seguro, pues se tendrán que revisar los niveles de riesgo y los niveles de seguridad con los que se está operando ante determinadas situaciones de estrés del sistema eléctrico que se pueden dar en el futuro. Al final, ante situaciones imprevistas lo que te acaba salvando es que tengas un nivel de seguridad adecuado. Por ejemplo, al día siguiente del apagón, ya hemos visto que estaba repuesto el servicio con una solar más limitada y se han metido ciclos combinados 'backup' por si acaso.

—Y qué podemos esperar ahora del plan nacional de energía. ¿Se necesita una revisión?

—Sí. El PNIEC, recordemos, es una planificación indicativa. Se trata de el establecimiento de unos objetivos sobre los que hay un compromiso; pero se pueden cambiar. Hay algunos objetivos del PNIEC muy difíciles de alcanzar, por lo tanto, tendremos que revisarlos.

Lo curioso es que de todo el PNIEC la única hipótesis que no se quería revisar es el plan de cierre de la nuclear. Todo lo demás sabemos que es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, con la eólica hay un planteamiento de capacidad objetivo que a todas luces parece difícil de cumplir con todas las dificultades que está viviendo el sector; y con las baterías y almacenamiento, objetivo de 23 GW, y solo tenemos 3 GW hoy.

La demanda tampoco se está cumpliendo. Entonces hay que tener un plan de largo plazo, lógicamente, pero hay que tener también la capacidad y la flexibilidad de ir acomodándolo a medida que veamos que no se va cumpliendo. Y eso no significa que tengamos que ir cambiando el objetivo, pero sí que se deberán hacer ajustes.