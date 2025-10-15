Suscribete a
ABC Premium

El oro supera por primera vez los 4.200 dólares tan solo dos días después de perforar la barrera de los 4.100

La cotización del oro aún acusa el impacto de la amenaza de Donald Trump de volver a reactivar la guerra comercial con China por el refuerzo de los controles de exportación de tierras raras

El oro supera los 4.000 dólares la onza por primera vez en la historia aupado por el cierre del Gobierno en EE.UU.

Imagen de archivo de un lingote de oro.
Imagen de archivo de un lingote de oro. EFE/Manuel Bruque

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los futuros del oro han superado este jueves por primera vez los 4.200 dólares tan solo siete y dos días después de haber hecho lo propio con los 4.000 y 4.100 dólares, respectivamente, a cuenta de las tensiones comerciales entre China ... y EE.UU. y la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app