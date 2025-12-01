No es oro todo lo que reluce en el oasis laboral de los profesionales TIC

Los profesionales TIC han sido históricamente la punta de lanza en salario emocional, flexibilidad, teletrabajo, espacios de bienestar y, en definitiva, de unas muy buenas condiciones laborales. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos que presenta una encuesta de Infojobs a trabajadores del ámbito tecnológico, ... uno de cada cinco afirma sufrir problemas de salud mental por causas laborales, y un 77% declara sentirse sobrecargado de trabajo. Una paradoja que indica que el sector que abrió el paso hacia el bienestar laboral es también el que está emitiendo señales de alarma sobre lo que viene por la «velocidad del cambio tecnológico y la falta de estrategias de bienestar adaptadas a este contexto», según puntualiza Gustavo Díaz, profesor de OBS Business School.

Desde InfoJobs, su directora de comunicación, Mónica Pérez, aporta un matiz crucial para comprender el momento actual. Y es que, aunque existen perfiles que sí siguen creciendo, el mercado ha cambiado. «No estamos en un momento de auge sino de un repunte de especialización, pero muy lejos de la espiral de contrataciones y salarios que vivimos en 2021 y 2022». Lo que explica el estrés no es únicamente la demanda, sino la propia naturaleza del trabajo tecnológico y el contexto en el que opera. «La sobrecarga y el estrés son dinámicas muy extendidas también en otros sectores, pero en los perfiles TIC pesan aún más porque trabajan en entornos hipercontrolados, con metodologías basadas en resultados y en datos que permiten medir al detalle su rendimiento», explica. Esta percepción, añade, no es una verdad absoluta sobre el mercado laboral, «sino la vivencia de un colectivo con expectativas muy altas y muy acostumbrado a determinadas condiciones».

Alejandro Rodríguez González, subdirector de la ETSI Informáticos de la UPM, confirma que el ritmo se ha intensificado en los últimos años, incluso en empresas tradicionalmente estables. El motivo es estructural. «Hoy cualquier empresa depende de sistemas tecnológicos para operar, lo que ha incrementado la demanda de servicios TIC. Y en áreas como DevOps, seguridad o administración de sistemas, la alta disponibilidad se vive casi como inherente al puesto».

Noticia Relacionada Los ocupados con competencias digitales cobran un 65% más y tienen trabajos más estables Susana Alcelay Contar con habilidades tecnológicas se asocia a unas mejores condiciones de trabajo, entre ellas jornadas más reducidas, según un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie

Cuando se pregunta por los motivos, Díaz afirma que es una combinación de factores. «Por un lado, la cultura del 'always on', 'deadlines' cada vez más cortos, y por el otro la falta de planificación estratégica en algunas organizaciones, que priorizan velocidad sobre sostenibilidad. Y, sobre todo, la disrupción tecnológica, que avanza más rápido que la capacidad de adaptación de las estructuras laborales», asegura. «El resultado es un modelo laboral que exige disponibilidad constante y un alto grado de atención cognitiva en el que la solución pasa por incorporar prácticas de bienestar inteligente como pausas digitales, gestión de carga cognitiva y entornos que favorezcan la desconexión saludable», añade. En esta misma línea coincide Alejandro Rodríguez. «Es un sector extremadamente dinámico. Las tecnologías, los lenguajes y las metodologías evolucionan mucho más rápido que en otros ámbitos, y eso genera una presión continua por mantenerse actualizado», explica.

Formación continua

Y en este punto de madurez digital, la formación continua es ya un requisito, no una opción, asegura el profesor Díaz. Entre lo que exige el mercado y el tiempo real de actualización que posee un profesional, «existe una brecha que obliga a los trabajadores a invertir horas extras y recursos personales en 'upskilling', lo que, sumado a la carga laboral, incrementa el nivel de presión». La clave está, puntualiza Rodríguez, en cómo se gestiona esa formación. «Cuando la empresa la integra en la jornada laboral, la planifica y la valora como parte del trabajo, deja de ser una carga personal del profesional y pasa a ser una inversión en talento», explica.

Lógicamente, la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización ha acelerado esta obsolescencia de competencias, explican los expertos, y eso está impulsando un ritmo de experimentación, adopción y despliegue mucho más acelerado que en etapas tecnológicas anteriores. Perfiles emergentes como especialista o arquitecto de IA han escalado de forma meteórica en los rankings de demanda y disciplinas como 'cloud computing' o ciberseguridad crecen en relevancia año tras año.

Para Dori López, CEO de Innova Digital Export y presidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial de Castilla - La Mancha, todo este cambio de paradigma está transformando la forma en que trabajamos, pensamos y nos relacionamos con la tecnología. «La mayoría de profesionales del sector no solo tienen que adaptarse a los cambios, sino también explicarlos, implementarlos y mantenerlos», indica. Y eso no solo genera una sensación de carrera continua, sino también incertidumbre e incluso crisis de identidad profesional (si 'soy' informático y ahora una máquina programa por mí, ¿qué 'soy'?).

La llegada de la IA

«Con la llegada de la IA neuronal, la lógica del ir siempre más rápido podría empezar a transformarse», continúa López. Ya no se tratará de ir más rápido, sino de ir por otro camino. «Con suerte –y con criterio–, esta herramienta bien utilizada puede liberarnos de muchas horas de trabajo desde el esfuerzo constante, y con el tiempo, ser una palanca o un copiloto que nos permita volver a trabajar con más calma, creatividad y sentido», defiende.

En este desajuste entre lo que el profesional espera y lo que el contexto actual ofrece, también hace falta, desde la perspectiva de Rodríguez, que las empresas revisen tres prácticas con urgencia si quieren reducir el tecnoestrés de sus equipos. La primera, una planificación realista y una gestión de prioridades clara, pues muchos picos de estrés derivan de proyectos que cambian constantemente de rumbo o carecen de una estructura definida. La segunda, establecer normas de comunicación y desconexión, con turnos de guardia claros y límites que eviten la sensación de estar disponible 24/7. La tercera, reforzar equipos y recursos: si la carga aumenta, deben aumentar también los medios para gestionarla. López añade un cuarto punto más a estas prácticas que sería la coherencia desde la dirección. «Si los líderes dicen que valoran el equilibrio pero envían mensajes a deshoras o premian solo la hiperactividad, no tiene sentido. La salud emocional también se construye con coherencia y ejemplo».

Desconexión digital

Precisamente esta cultura de disponibilidad permanente es real, asegura Dori López, pero no nace solo de las empresas, sino que forma parte del inconsciente colectivo. «Estar siempre disponible se percibe como sinónimo de compromiso, profesionalidad o eficiencia. Si no respondemos un mensaje en dos horas, parece que algo va mal». Ahora bien, una cosa es lo que la sociedad espera de nosotros y otra es lo que interiorizamos como correcto o necesario. Cuando esta presión se mezcla con creencias profundas –como que vales lo que produces–, la exigencia viene de dentro. «Esa es hoy una de las fuentes más silenciosas de agotamiento y ansiedad, y uno de los principales detonantes de muchas de las dolencias psicosomáticas y enfermedades actuales». Y lo dice con conocimiento de causa tras vivir un proceso de colapso físico y emocional tras años de hiperexigencia, multitarea y tensión constante, y cómo empezó a reconstruirse justo cuando la tecnología daba un nuevo un gran salto con la irrupción de la inteligencia artificial neuronal.

Pero el estrés no solo afecta al bienestar del profesional, destaca Rodríguez, sino también a la calidad de su trabajo. «La falta de desconexión y la presión continuada impactan directamente en los 'outputs': disminuye la calidad del software, se deteriora la capacidad de tomar buenas decisiones y se reduce el margen para innovar o proponer mejoras», concluye. Una persona agotada, por muy competente que sea, tiende a cometer más errores y a mirar menos a largo plazo. Por eso es fundamental crear entornos de trabajo sostenibles, no es solo una cuestión de salud laboral, sino una inversión directa en la calidad, la competitividad y la resiliencia de la propia empresa.

Como reflexión final, Díaz pone el foco en que la transformación digital no es solo tecnológica, sino cultural y multidisciplinar. «Aunque toda la atención la acaparen la IA, la ciberseguridad o el cloud, estamos viendo un crecimiento sostenido en perfiles de Marketing Digital, UX/UI y Data Analytics», explica y esto indica que la transformación digital no es solo tecnológica, sino también cultural y estratégica.