No es oro todo lo que reluce en el oasis laboral de los profesionales TIC

Pese a que gozan de mejores salarios y más flexibilidad que la media del mercado, las exigencias del cambio imponen ya una dura factura de estrés en estos perfiles

Uno de cada cinco profesionales sufre problemas mentales y un 77% experimenta sobrecarga de trabajo
Iciar Miner

Los profesionales TIC han sido históricamente la punta de lanza en salario emocional, flexibilidad, teletrabajo, espacios de bienestar y, en definitiva, de unas muy buenas condiciones laborales. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos que presenta una encuesta de Infojobs a trabajadores del ámbito tecnológico, ... uno de cada cinco afirma sufrir problemas de salud mental por causas laborales, y un 77% declara sentirse sobrecargado de trabajo. Una paradoja que indica que el sector que abrió el paso hacia el bienestar laboral es también el que está emitiendo señales de alarma sobre lo que viene por la «velocidad del cambio tecnológico y la falta de estrategias de bienestar adaptadas a este contexto», según puntualiza Gustavo Díaz, profesor de OBS Business School.

