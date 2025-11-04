La OPEP maniobra para subir los precios del petróleo

El mundo ha cambiado. La economía global, pese a la supuesta regresión a los combustibles fósiles, consume menos petróleo y gas. Es una evidencia que los países exportadores de crudo en su versión extendida con más países (OPEP+) notan en primera persona. Por ... eso, han decidido mantener el mínimo aumento de producción hasta final de año, pero en el primer trimestre 2026 han acordado una congelación total en el número de barril nuevo que pondrán en circulación.

Este movimiento anunciado por la OPEP+ ha tenido una tímida acogida por los mercados de petróleo. El Brent tuvo un ligero repunte en las primeras horas de ayer, pero no consiguió levantarse por encima de los 65 dólares. Un umbral bajo para el negocio petrolero, y que apenas ha conseguido sobrepasar los 80 dólares en los primeros compases del año.

El contexto no ayuda. La agitación política, las sanciones a Rusia y una macroeconomía que no acelera son una verdadera losa para el despegue de precios. En lo que va de año, los miembros de la OPEP+ han revertido sus propios anuncios de recorte de producción, algo que extenderán hasta que acabe el ejercicio. Aunque a partir de enero la congelación será total. Al menos, así lo han previsto.

Desde la OPEP+ buscan generar una estabilidad de precios en un contexto de sobreproducción y una demanda que no termina de crecer. Además, los datos no ayudan. La Agencia Internacional de la Energía estima que las reservas mundiales de petróleo se acumularán a un ritmo cercano a los tres millones de barriles al día. Este superávit refleja el desequilibrio entre la capacidad de producir crudo y la necesidad que tienen los países.

Y lo peor está por venir. Desde JPMorgan Research pronostican que el precio de Brent cerrará el año alrededor de los 66 dólares, pero asumen que para 2026 la cifra no estará por encima. La clave, estiman diversos analistas, es que si el mercado asume que las reservas no dejan de crecer, no habrá posibilidad de controlar el precio del petróleo.

A las inquietudes de la OPEP+ se suma el visible deterioro de la demanda mundial de energía. La Agencia Internacional de Energía revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2025, situándolo en 710.000 barriles diarios, menos de la mitad del ritmo de 2023, citando la creciente preocupación de que las confrontaciones de la política comercial estadounidense con China, la creciente fragmentación geopolítica y la incertidumbre política estén frenando la actividad económica en todo el mundo.

Todo son dudas. La jefa de estrategia de materias primas de RBC Capital, Helima Croft, señaló que Rusia sigue siendo una incógnita clave en el suministro después de las sanciones estadounidenses contra los productores rusos Rosneft y Lukoil, así como los ataques a la infraestructura energética del país como resultado de la guerra en Ucrania.