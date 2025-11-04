Suscribete a
La OPEP maniobra para subir los precios del petróleo

Los países exportadores han decidido recortar la producción diaria a partir de 2026

La economía mundial ha entrado en un escenario donde hay más crudo del que se consume

Plataforma petrolífera ABC
Raúl Masa

El mundo ha cambiado. La economía global, pese a la supuesta regresión a los combustibles fósiles, consume menos petróleo y gas. Es una evidencia que los países exportadores de crudo en su versión extendida con más países (OPEP+) notan en primera persona. Por ... eso, han decidido mantener el mínimo aumento de producción hasta final de año, pero en el primer trimestre 2026 han acordado una congelación total en el número de barril nuevo que pondrán en circulación.

