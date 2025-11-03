Suscribete a
ABC Premium

OpenAI compra a Amazon infraestructura para desarrollar inteligencia artificial por 38.000 millones de dólares

La empresa emergente de Sam Altman ampliará rápidamente su capacidad de cálculo

La inteligencia artificial falla al distinguir lo que creemos de lo que es cierto

Sam Altman, director de OpenAI
Sam Altman, director de OpenAI Reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial, según un comunicado publicado el lunes.

La ' ... start-up' creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube, como AWS, como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en el sector de la IA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app