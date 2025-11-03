OpenAI compra a Amazon infraestructura para desarrollar inteligencia artificial por 38.000 millones de dólares

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial, según un comunicado publicado el lunes.

La ' ... start-up' creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube, como AWS, como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en el sector de la IA.

El acuerdo con AWS tiene una duración de siete años y asegura a OpenAI disponibilidad adicional inmediata en la nube, con un despliegue completo antes de finales de 2026.

Noticia Relacionada La IA logra un embarazo imposible tras detectar los dos únicos espermatozoides viables de un hombre R. I. Un sistema guiado por inteligencia artificial demuestra ser capaz de recuperar los espermatozoides en hombres con azoospermia

Las infraestructuras de nube que AWS pondrá al servicio de la empresa californiana se basarán principalmente en procesadores del gigante Nvidia: los GPU (graphics processing unit), considerados los más avanzados del mercado.

Desarrollar un modelo de IA general

OpenAI aspira a ser el primer actor del sector en desarrollar un modelo de IA general, o IAG, que iguale el conjunto de las capacidades intelectuales humanas. «Requiere capacidades de cálculo muy grandes y fiables», explica el director de la empresa emergente, Sam Altman, en el comunicado.

«Nuestra asociación con AWS refuerza el ecosistema que apoyará esta nueva fase y hará que la IA avanzada sea accesible para todos», recalca.

En la misma línea, se pronuncia el CEO de la división de computación de Amazon, Matt Garman: «A medida que OpenAI sigue desafiando los límites de lo posible, la infraestructura líder de AWS servirá de base para sus ambiciones en materia de IA».

«La amplitud y la disponibilidad inmediata de la computación optimizada demuestran por qué AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI», apunta.

OpenAI ha firmado acuerdos de infraestructura por un valor aproximado de 1 billón de dólares en 2025, según algunas estimaciones, incluido un convenio de 300.000 millones con Oracle y un proyecto Stargate de 500.000 millones con Oracle y SoftBank.

Este enorme gasto en infraestructura se produce a la espera de que los ingresos en 2025 estén en decenas de miles de millones este año, una cifra muy alta para una 'start-up', pero lejos de la cantidad necesaria para recuperar los costos de computación necesarios para impulsar los potentes chatbots de OpenAI.

El acuerdo con AWS ha sido el primero desde que OpenAI formalizó su nueva estructura, en la que la empresa tiene más libertad para alejarse de sus orígenes sin fines de lucro y generar beneficios para sus inversores.