Suscribete a
ABC Premium

Oliu (Sabadell): «En los últimos tres días estábamos convencidos de que habría segunda OPA»

El BBVA «no ha sido capaz de ver que debía hacer un aumento muy sustancial de precio que no ha hecho», afirma

BBVA culpa al Sabadell de haber influido en el resultado al «confundir» a los accionistas con la segunda opa

Josep Oliu, durante su intervención en el foro 'World in progress'
Josep Oliu, durante su intervención en el foro 'World in progress' efe

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha admitido que los directivos de la entidad pensaban que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA alcanzaría el 30% de aceptación: «En los últimos tres días estábamos convencidos de que habría segunda OPA».

Lo ... ha dicho este martes en el foro 'World in Progress', organizado por Prisa, en el que ha añadido que esta idea provocó que dedicaran energía a la operación cuando no hacía falta: «Perdimos el tiempo durante tres días».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app