Ofensiva del PP sobre vivienda: exige medidas para echar a los okupas en 48 horas y ayudas a los jóvenes

El Partido Popular presiona al Gobierno con el drama de la vivienda. La formación de Alberto Núñez Feijóo defenderá esta semana una moción en el Congreso de los Diputados con una batería de peticiones sobre la materia cuya exigencia principal pasa por la ... derogación de la tan polémica Ley de Vivienda, pero que también se extiende al problema de los okupas y el acceso de los jóvenes al alquiler.

«El impacto de la Ley de Vivienda aprobada en 2023 ha sido profundamente negativo. Lejos de contener los precios, ha generado el efecto contrario, provocando una caída de la oferta, la inseguridad jurídica y al retirada masiva de viviendas del mercado», señalan los populares en la moción, firmada por su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz. En este sentido, el PP culpa al Gobierno de que con esta normativa, «más de 120.000 pisos han salido del alquiler residencial. Muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal».

Para los populares, el resultado de la Ley de Vivienda ha sido «una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadores, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos». Ponen un ejemplo, concretamente el de Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma en aplicar las medidas recogidas en esta norma. Allí, según denuncia el PP, los precios han subido un 8,7% en el último año y que de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una es en esa región.

Más allá de ello, el Partido Popular defenderá medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas, y también la inquiocupación. Su objetivo es que cuando se den estos casos en un piso, los okupas sean expulsados en un plazo de 24 a 48 horas. «Según el IEE, hoy hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses. Mientras tanto, el Gobierno mantiene bloqueada en el Congreso la proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal para desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas», denuncia la formación política.

El PP también se acuerda en su moción de los jóvenes, que son uno de los colectivos que más problemas se encuentra a la hora de acceder a una vivienda. «El sectarismo ideológico y la ausencia de medidas eficaces están condenando a toda una generación a resignarse ante un sistema que no les ofrece soluciones», indican, ante lo cual reclaman «establecer medidas fiscales que permitan a los jóvenes el acceso a una primera vivienda a precios más asequibles, reduciendo así la edad media de emancipación».

Asimismo, los populares también piden el apoyo del Congreso para impulsar la creación de «la figura del proyecto residencial estratégico para unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reduciendo los plazos de construcción de diez a cuatro años, garantizando la seguridad jurídica y haciendo que la mitad d ellas viviendas que se construyan bajo esta figura se destinen a vivienda asequible».

«Los resultados de la política de vivienda del Gobierno son tan evidentes como alarmantes: precios disparados, inseguridad jurídica, oferta en retroceso y miles de jóvenes y familias condenadas a no poder alquilar una vivienda y, mucho menos, a plantearse la compra de una», sostiene el PP.