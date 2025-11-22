Ofensiva del PP contra la okupación: «Desde que gobierna Sánchez ha crecido un 55%»

Esta semana el PP sacaba adelante en el Senado una iniciativa para despenalizar el corte de la luz o el agua a los okupas por parte de los propietarios. El PNV votó a favor y Junts se abstuvo, por lo que la proposición podría ... salir adelante en el Congreso. Entre tanto, los populares comienzan a calentar motores contra la okupación por si llegan a gobernar. El próximo lunes la Cámara Alta será sede de unas jornadas monográficas en la que se darán cita expertos, profesionales y afectados para buscar soluciones a un problema que ha crecido un 55% desde que gobierna Pedro Sánchez.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, recalca la importancia de estas comparecencias, que se producirán en la Comisión de Vivienda de la Cámara, tras asegurar que «Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los okupas». «Desde el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta», dice.

Para la responsable política «sin freno a la ocupación no habrá solución a la crisis de vivienda» y explica que por este motivo abren las puertas del Senado a expertos profesionales y afectados. El lunes comenzarán las comparecencias con JUPOL, el sindicato de la Policía Nacional, con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Por las salas del Senado también comparecerán alcaldes de las ciudades más golpeadas por la ocupación. Y el 14 de enero, dice la portavoz popular, se desarrolla una jornada «muy reveladora, con un Madrid-Barça». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el de Barcelona, Jaume Collboni, «comparecerán el mismo día, mostrando dos modelos diferentes contra la ocupación».

Vivir con miedo

Alicia García alerta de que en España, «hay miles de familias viviendo con un miedo que nadie debería sentir. El miedo a perder su casa, el miedo a que alguien entre, ocupe, y el Gobierno mira hacia otro lado». Agrega que «las consecuencias están a la vista. Menos seguridad jurídica, menos oferta y precios más altos». Y concluye: «Cuando la ley protege al okupa, abandona al propietario».

La portavoz de los populares recuerda que desde que gobierna Pedro Sánchez, la ocupación ha crecido un 54,7%, «45 viviendas ocupadas cada día y 45 familias desprotegidas». «En el Partido Popular lo tenemos claro. España necesita seguridad, justicia y respeto. Una vivienda no es un botín, es un hogar y un hogar se protege siempre», avisa. Recalca que el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con este problema es firme».