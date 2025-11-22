Suscribete a
Ofensiva del PP contra la okupación: «Desde que gobierna Sánchez ha crecido un 55%»

Expertos, profesionales y afectados intervendrán desde el lunes en el Senado en unas jornadas monográficas organizadas por los populares

«Al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta«, asegura Alicia García, portavoz en la Cámara Alta

El precio de la vivienda sube más de un 50% con Sánchez como presidente del Gobierno

Alicia García, portavoz del PP en el Senado
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta semana el PP sacaba adelante en el Senado una iniciativa para despenalizar el corte de la luz o el agua a los okupas por parte de los propietarios. El PNV votó a favor y Junts se abstuvo, por lo que la proposición podría ... salir adelante en el Congreso. Entre tanto, los populares comienzan a calentar motores contra la okupación por si llegan a gobernar. El próximo lunes la Cámara Alta será sede de unas jornadas monográficas en la que se darán cita expertos, profesionales y afectados para buscar soluciones a un problema que ha crecido un 55% desde que gobierna Pedro Sánchez.

