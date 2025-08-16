Suscribete a
ABC Premium

La odisea de quedar en paro a los 50: «Te hacen sentir que no vales»

El edadismo se ceba con los desempleados sénior: el 54% lleva más de un año buscando trabajo

Los trabajadores mayores de cincuenta se doblan desde 2005: «Las pensiones dependen de ellos», sostiene Asempleo

Al menos 800.000 fijos discontinuos, a la espera de salir del paro

Varias personas hacen cola ante una oficina de empleo en Madrid
Varias personas hacen cola ante una oficina de empleo en Madrid EP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Quedarse en paro cuando ya se han cumplido los cincuenta años es especialmente mortificante, pues a esa edad muchos tienen una hipoteca por pagar, hijos estudiando u obligaciones familiares, como mayores a cargo. Pero, en el caso de España, lo que empieza como un ... accidente puede convertirse en un verdadero infierno, una travesía por el desierto que en la mitad de los casos durará más de un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app