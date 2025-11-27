Suscribete a
La OCDE sugiere al Gobierno un plan con varias medidas para ahorrar 40.000 millones en pensiones

Insta a elevar a 35 años el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida y reformar los subsidios por desempleo para que no generen derecho a pensión

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann EFE
El inventario de logros económicos que el Gobierno se esfuerza casi a diario en lustrar y que subraya el vigoroso ritmo de crecimiento de la economía tras la pandemia, la progresiva reducción de los niveles de déficit y deuda pública y las cifras récord ... de recaudación fiscal no ha sido suficiente para disipar la inquietud de los economistas de la OCDE respecto a la sostenibilidad a futuro de las cuentas españolas. A la luz del último informe del organismo multilateral sobre España, presentado este miércoles en Madrid por el secretario general de la institución, Mathias Cormann, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siguen pensando que por este camino España se encamina a un desastre fiscal y que se necesitarán reformas, y no livianas sino profundas, para lograr que las cuentas públicas no sucumban al impacto del envejecimiento de la población.

