La OCDE sugiere al Gobierno un plan con varias medidas para ahorrar 40.000 millones en pensiones

El inventario de logros económicos que el Gobierno se esfuerza casi a diario en lustrar y que subraya el vigoroso ritmo de crecimiento de la economía tras la pandemia, la progresiva reducción de los niveles de déficit y deuda pública y las cifras récord ... de recaudación fiscal no ha sido suficiente para disipar la inquietud de los economistas de la OCDE respecto a la sostenibilidad a futuro de las cuentas españolas. A la luz del último informe del organismo multilateral sobre España, presentado este miércoles en Madrid por el secretario general de la institución, Mathias Cormann, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siguen pensando que por este camino España se encamina a un desastre fiscal y que se necesitarán reformas, y no livianas sino profundas, para lograr que las cuentas públicas no sucumban al impacto del envejecimiento de la población.

Y el foco, no es novedad, se pone esencialmente en el sistema de pensiones, que asoma en todos los informes que evalúan la sostenibilidad fiscal a futuro del país como una especie de 'armagedón'. La OCDE juzga que la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno significó avances en algunos aspectos como los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, pero no atajó su principal problema: la proyección de gastos por prestaciones de jubilación sigue desbordando la capacidad de las cotizaciones para generar ingresos.

El organismo internacional considera inevitable que España acometa otra reforma de las pensiones a corto plazo y en su informe plantea un ramillete de propuestas que según sus cálculos podrían ahorrar hasta 40.000 millones de euros a las arcas públicas.

Algunas de las enumeradas este miércoles por el secretario general de la OCDE forman parte del recetario habitual de la institución. «Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida o tener en cuenta los primeros años de carrera laboral a la hora de calcular la pensión es algo que ya hacen la mayoría de los países avanzados y que serviría para afrontar unos pagos más sostenibles en el futuro», precisó Mathias Cormann, reiterando sus ya conocidas propuestas de recuperar el Factor de Sostenibilidad derogado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que obligaba a adaptar los parámetros más relevantes del sistema como la edad legal de jubilación a la evolución de la esperanza de vida; y de que la pensión de jubilación se calcule en función de los 35 últimos años cotizados, no en función de los últimos 25 como ahora.

Que los subsidios no coticen

Pero en su último informe la institución ha dado un paso más y ha apuntado de forma directa al controvertido subsidio especial para desempleados de más de 52 años, que entre otras cosas garantiza una sobrecotización a la Seguridad Social del 125% de la base mínima del sistema a sus beneficiarios para lastrar lo menos posible su pensión futura, aunque con efectos negativos sobre las expectativas o los incentivos para buscar un empleo, como uno de los aspectos que puede elevar la factura de las pensiones.

La institución ve preocupante que coincidiendo con su reactivación allá por 2019 la tradicional concentración de subsidiados mayores de 50 años haya pasado del 52% al 70%, con unos niveles de reintegración en el mercado de trabajo marginales. Su conclusión es que «el diseño de las ayudas por desempleo continúa generando desincentivos sustanciales para los trabajadores de mayor edad» y para diluirlos aboga por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere derecho a pensión.

Evolución esperada del gasto en pensiones y fuentes de financiación En % del PIB Transferencias del Gobierno Central Cotizaciones sociales Presupuesto del Estado Transferencias adicionales para cubrir el gasto en pensiones Gasto en pensiones 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 30 35 40 45 2022 26 50 Fuente: OCDE ABC Evolución esperada del gasto en pensiones y fuentes de financiación En % del PIB Transferencias adicionales para cubrir el gasto en pensiones 18 16 Gasto en pensiones 14 12 Presupuesto del Estado 10 8 Cotizaciones sociales 6 4 2 Transferencias del Gobierno Central 0 2022 25 26 30 35 40 45 50 Fuente: OCDE ABC

Solo esta medida supondría un ahorro de unos 10.500 millones de euros a medio plazo para las arcas públicas, según los cálculos que la OCDE incluye en su último informe sobre España. El ajuste de la edad de jubilación a la esperanza de vida reduciría en otros 15.000 millones de euros el gasto en pensiones a medio plazo y los 40.000 millones de ahorro de su plan para España se redondearían con los 13.500 millones por ampliar a 35 años el periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión.

Ajustes a corto plazo

Las inquietudes de la OCDE sobre la situación de España también son de corto plazo. En los últimos años ha venido recomendando de manera insistente al Gobierno de España que aprovechara la vigorosa marcha de la economía para acelerar la reducción de sus desequilibrios fiscales y crear lo que denomina un 'colchón fiscal' para atender futuras crisis.

Pese a que el Gobierno presume de haber llevado una política fiscal prudente y responsable esta nunca ha terminado de convencer al organismo que ha repetido esa recomendación un año tras otro. Su último informe ha vuelto a insistir en el asunto, pero con alguna advertencia adicional. La primera mira al largo plazo y advierte de que «bajo las políticas actuales, la ratio de deuda sobre PIB se va a incrementar de forma sustancial a partir de 2040 como consecuencia de los costes del envejecimiento de la población». La segunda es más inquietante porque afecta al corto plazo, a la política fiscal que este gobierno o el que le suceda tendrá que abordar en los próximos años, y que según el documento circulado este miércoles por la OCDE obligará a España a «atajar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar los ingresos fiscales» si quiere alcanzan los objetivos de reducción de la deuda pública y del déficit a los que el Gobierno se comprometió con Bruselas.

El Ejecutivo se comprometió con la Comisión a que España reduciría su déficit público hasta el 0,8% del PIB y su deuda pública hasta el 90,6% a la altura de 2031 y que lo haría modulando la evolución de su gasto público según una secuencia cuyo cumplimiento ya puso en duda la Comisión Europea este pasado martes. El informe de la OCDE advierte, no obstante, de que a día de hoy no hay medidas en el horizonte que sustente el alcanzar esos objetivos y que bajo los actuales parámetros estos serán inalcanzables, salvo que el país aborde un ajuste duro.

Esas inquietudes no fueron óbice para que Cormann calificara ayer de «impresionante» el desempeño de la economía española en los últimos años ni para avalar que el PIB avanzará un 2,9% este año y un 2,2% el que viene.