La OCDE avisa de que España tendrá que bajar el coste de las pensiones, ajustar el gasto y subir impuestos antes de 2031

La OCDE ha venido recomendando de manera insistente en los últimos años al Gobierno de España que aprovechara la vigorosa marcha de la economía para acelerar la reducción de sus desequilibrios fiscales y crear lo que denominan un 'colchón fiscal' para atender futuras crisis. Pese ... a que el Gobierno presume de haber llevado una política fiscal prudente y responsable esta nunca ha terminado de convencer al organismo internacional que ha repetido esa recomendación un año tras otro.

Su informe sobre España de este año ha vuelto a insistir en este asunto, pero ha añadido algunas advertencias adicionales. La primera mira al largo plazo y advierte de que «bajo las políticas actuales, la ratio de deuda sobre PIB se va a incrementar de forma sustancial a partir de 2040 como consecuencia de los costes del envejecimiento de la población». La segunda es más inquietante porque afecta al corto plazo, a la política fiscal que este gobierno o el que le suceda tendrá que abordar en los próximos años, y que según el documento circulado este miércoles por la OCDE obligará a España a «abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar los ingresos fiscales» si quiere alcanzan los objetivos de reducción de la deuda pública y del déficit a los que el Gobierno se comprometió con Bruselas.

El Ejecutivo se comprometió con la Comisión Europea a que España reduciría su déficit público hasta el 0,8% del PIB y su deuda pública hasta el 90,6% a la altura de 2031 y que lo haría modulando la evolución de su gasto público según una secuencia cuyo cumplimiento ya puso en duda la Comisión Europea este martes. El informe de la OCDE advierte, no obstante, de que no hay medidas conocidas que sustenten la posibilidad de alcanzar esos objetivos y que bajo los actuales parámetros estos serán inalcanzables, salvo que el país aborde las duras medidas mencionadas, algunas de las cuales han sido hasta la fecha tabú para el Gobierno: atajar la deriva del gasto en pensiones, reducir gastos ineficientes y subir impuestos.