Objetivo ahorro: 50 días para rebajar la factura de la declaración de Renta del año que viene

Exprimir el cada vez más estrecho margen para reducir la base imponible con aportaciones a planes de pensiones, negociar la percepción de una parte del sueldo como retribución en especie o realizar donaciones a entidades sin ánimo de lucro son algunas de las estrategias ... que los contribuyentes aún están a tiempo de poner en práctica para aligerar la factura fiscal de su declaración de Renta de 2025. Faltan algo más de 50 días para que finalice el año y una vez suenen las campanadas de fin de año poco o nada se podrá hacer para pagar menos impuestos por los rendimientos obtenidos este año. En las próximas líneas y con la ayuda de la guía de recomendaciones del Registro de Asesores Fiscales (Reaf) ABC les ofrece el abanico de posibilidades que tiene a su alcance para tratar de ahorrar unos euros en su declaración de Renta del año que viene.

El riesgo de perder la reducción de planes de pensiones

Los contribuyentes que se jubilaron en 2023 y tienen un plan de pensiones que todavía no han rescatado tienen hasta el 31 de diciembre para no perder la reducción del 40% a la que tienen derecho sobre todas las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006. Para poder aplicarla, eso sí, tendrán que rescatar los rendimientos de su plan de pensiones de una sola tacada, no en forma de renta.

Este es también un factor a tener en cuenta para todos los que hayan aprovechado el cambio regulatorio activado este año, que permite a los contribuyentes rescatar sin tener que justificar la causa -hasta este año las causas estaban tasadas- sus ahorros volcados en planes de previsión social siempre que tengan más de diez años de antigüedad. Los que lo hayan hecho tienen derecho a aplicarse esa reducción del 40% por las aportaciones anteriores a 2007, pero solo podrán hacerlo si se rescata en forma de capital.

El Reaf recomienda optimizar las posibilidades de ahorro fiscal que ofrecen estas figuras de ahorro previsión -muy recortadas en los últimos años-, que permiten reducirse hasta 10.000 euros siempre que se disponga de un plan de empresa (hasta 8.500 euros) y de un plan individual (limitado a 1.500 euros). Además si el cónyuge ha recibido rentas del trabajo o actividades económicas inferiores a 8.000 euros, se pueden aportar otros 1.000 euros al plan de pensiones del cónyuge.

Los mutualistas y los vaivenes de Hacienda

Las idas y venidas del Ministerio de Hacienda con la fórmula para pagar las devoluciones a las que tienen derecho los que estuvieron afiliados a las extintas mutualidades del trabajo por los impuestos pagados de más entre 2019 y 2022 han aumentado el riesgo de que algunos de ellos pierdan la reparación que les concedió el Supremo. El cambio legal aprobado por Hacienda a finales de diciembre del año pasado para dilatar durante cinco años las devoluciones a los mutualistas, aunque corregido posteriormente ha dejado sin efecto los apoderamientos formulados con anterioridad al 22 de diciembre de 2024 así como las actuaciones de la Agencia Tributaria que quedaran pendientes de pago, en curso de rectificación o cuya devolución no se hubiera practicado.

Noticia Relacionada Hacienda dejó congeladas el 90% de las devoluciones a mutualistas con su giro para atrasar los pagos Bruno Pérez La ola de solicitudes desbordó la estimación inicial de costes del Ministerio y disparó la factura de 1.700 millones a 3.555

Para evitar perder esas devoluciones los mutualistas que aún no hubieran recibido su compensación a 22 de diciembre de 2024 tienen que asegurarse de volver a enviar a la Agencia Tributaria el formulario que se puso a su disposición aprovechando la última campaña de Renta. A muchos de ellos se les avisó en el programa Renta Web de esta circunstancias pero otros han podido despistarse y corren el riesgo de perder su devolución.

Acaban las ayudas al vehículo eléctrico

Tras la accidentada prórroga del dispositivo para el año 2025 el próximo 31 de diciembre caducará sin nadie lo remedia la bonificación fiscal prevista en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables.

La ayuda, cuya aplicación está restringida a vehículos de un precio inferior a 45.000 euros, a 53.000 si son de 8 0 9 plazas o a 10.000 euros en el caso de las motos, permite reducir hasta en 3.000 euros el coste de adquisición del vehículo, siempre que sean automóviles eléctricos enchufables nuevos, no se aplicar a vehículos híbridos ni de kilómetro cero.

La bonificación opera también para aligerar el coste de instalación de puntos de recarga en el domicilio.

Nuevo régimen para artistas

Los creadores han de tener en cuenta la entrada en vigor de un nuevo régimen fiscal que evita penalizarlos por los rendimientos extraordinarios obtenidos en un ejercicio puntual. Este nuevo régimen les permite permite extender la reducción general del 30% que hasta ahora se aplicaba a los rendimientos obtenidos en un plazo de generación superior a dos años o a aquellos que estaban catalogados reglamentariamente como irregulares a todos aquellos que no estén encuadrados en esa casuística específica pero que excedan en un 130% la cuantía media de los imputados en los tres ejercicios precedentes. Es decir, que tengan un carácter extraordinario pero no estén calificados como de generación irregular en la normativa actual.

Entrarán en esta calificación los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (siempre que se ceda el derecho de explotación); los obtenidos por artistas que desarrollan su actividad en artes escénicas, audiovisuales y musicales; y los de los que realizan actividades técnicas o auxiliares asociadas a ese tipo de actividad.

Otras oportunidades de ahorrar

Más allá de las novedades asoman las estrategias más tradicionales para tratar de reducir la factura fiscal. Entre las recomendaciones del Registro de Asesores Fiscales valorar la posibilidad de percibir una parte de la retribución en forma de salario en especie con cheques guardería, seguros de salud o vales comida, que permiten rebajar la base imponible ya que están exentos hasta una cuantía máxima.

Está también la posibilidad de realizar una donación a una ONG o alguna otra entidad sin ánimo de lucro de las previstas en la normativa. La operación permite descontar desde el año pasado el 80% de los primeros 250 euros aportados y a partir de ese umbral entre un 40% y un 45%. Según los cálculos del Reaf, un donativo de 1.000 euros permite un ahorro fiscal de 500.

Los contribuyentes mayores de 65 años están exentos por las ganancias patrimoniales obtenidas hasta 24.000 euros siempre que se destinen en los seis meses siguientes a dotar una renta vitalicia y también de las plusvalías por la venta de su vivienda.

Si va justo de liquidez puede optar por aplazar unos días, hasta 2026, las ventas de acciones o bienes que tuviera previstas o pactar con su empresa el retraso de los pluses o premios de los que se haya hecho acreedor para aplazar la factura fiscal a 2027.