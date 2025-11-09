Suscribete a
Objetivo ahorro: 50 días para rebajar la factura de la declaración de Renta del año que viene

Los contribuyentes que hayan aprovechado el nuevo marco legal para rescatar antes de tiempo lo depositado en sus planes de pensiones pueden aplicarse la reducción del 40% que prevé el IRPF

Las familias pagan un mínimo de 500 euros más al año por la no adaptación del IRPF a la inflación

Un grupo de contribuyentes recibe asesoramiento para hacer la declaración de la Renta
Un grupo de contribuyentes recibe asesoramiento para hacer la declaración de la Renta
Bruno Pérez

Exprimir el cada vez más estrecho margen para reducir la base imponible con aportaciones a planes de pensiones, negociar la percepción de una parte del sueldo como retribución en especie o realizar donaciones a entidades sin ánimo de lucro son algunas de las estrategias ... que los contribuyentes aún están a tiempo de poner en práctica para aligerar la factura fiscal de su declaración de Renta de 2025. Faltan algo más de 50 días para que finalice el año y una vez suenen las campanadas de fin de año poco o nada se podrá hacer para pagar menos impuestos por los rendimientos obtenidos este año. En las próximas líneas y con la ayuda de la guía de recomendaciones del Registro de Asesores Fiscales (Reaf) ABC les ofrece el abanico de posibilidades que tiene a su alcance para tratar de ahorrar unos euros en su declaración de Renta del año que viene.

