ABC EMPRESA/ formación y talento

Nuevos puentes reforzados para cerrar la brecha de talento

Mantener una relación bidireccional entre las empresas y los sistemas formativos se revela crucial en un mercado laboral en continuo cambio

El despegue de la nueva economía se topa con el déficit de talento

Iciar Miner

«Formar talento ya no consiste únicamente en transmitir conocimiento, sino en construir entornos de aprendizaje capaces de cultivar competencias clave además de humanas como la creatividad, adaptabilidad, empatía o la colaboración». Así lo subraya Carmen Palomino, directora general de la Fundación Universidad-Empresa (FUE), ... al señalar que la formación del futuro requiere tanto de saber técnico como de comprensión humana. Sin embargo, persiste un vacío entre lo que el mercado reclama y lo que la educación aporta. Según el informe competencial que la FUE desarrolla desde 2019, más del 90% de los jóvenes reconoce no haber recibido formación en competencias transversales, precisamente las más valoradas por las empresas. «Nuestro reto no es preparar a las personas solo para un puesto de trabajo, sino para un contexto de cambio permanente».

