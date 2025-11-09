Suscribete a
Los nuevos pilares sostenibles de la resiliente industria de las infraestructuras

Bajo el peso de viejos problemas estructurales, el sector se mide al reto de elevar su productividad, avanzar hacia la descarbonización y atraer al talento

La escasez de mano de obra y el envejecimiento lastran la construcción de vivienda en España

Las empresas españolas son referentes globales de la ingeniería. La I-405 en California, de OHL, es uno de los mayores proyectos de infraestructuras del oeste de EE.UU.
Laura Sánchez

El sector de las infraestructuras y la construcción en España se enfrenta a un triple desafío que pondrá a prueba su capacidad de adaptación: elevar su productividad, acelerar la descarbonización y asegurar el relevo generacional de una fuerza laboral que envejece. Tras años ... de expansión, crisis y recuperación, la construcción vuelve a situarse en el centro del debate económico, impulsada por la transición verde, la digitalización y la inyección de fondos europeos. Pero los expertos advierten: el cambio no será automático. España necesita una transformación profunda de su modelo productivo si quiere seguir siendo referente mundial en ingeniería y obra civil.

