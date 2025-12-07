Suscribete a
ABC Premium

ABC EMPRESA

Los nuevos cimientos computacionales de la edificación eficiente

Uniendo software y algoritmos, la arquitectura paramétrica se abre paso en España por su capacidad de generar diseños más sostenibles y personalizados

La arquitectura biomimética, cuando la innovación se inspira en la naturaleza

El espacio comercial Xmadrid es una muestra de los desarrollos paramétricos de Coda Arquiet
El espacio comercial Xmadrid es una muestra de los desarrollos paramétricos de Coda Arquiet héctor gómez

Charo Barroso

La arquitectura paramétrica permite enfocar el diseño con algoritmos y software para generar estructuras complejas, basadas en un conjunto de parámetros definidos, como la orientación del edificio, el clima o la eficiencia energética. Son los nuevos cimientos de una edificación más sostenible.

Gerard Bertomeu, ... codirector académico del máster en Parametric Design in Architecture (MPDA) que imparte la Universitat Politècnica de Catalunya, une su faceta como docente a la trayectoria profesional en CODA Arquitectura. Comparte tarea en el estudio con Enrique Soriano y Pep Tornabell. Los tres dirigen además el programa universitario. «El adjetivo que más cuadra al mundo de la arquitectura paramétrica es computacional», explica Bertomeu. Se trata de diseño realizado con ordenadores. «No es un estilo, como el gótico o el posmodernismo, sino un conjunto de herramientas de diseño computacional», asegura. Esta técnica permite a los arquitectos crear diseños más eficientes y personalizados que serían difíciles de conseguir con métodos tradicionales, pues los cambios en los parámetros generan automáticamente modificaciones en el diseño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app