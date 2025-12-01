Suscribete a
El nuevo impuesto que llega a las nóminas de los trabajadores en enero: hará que tu sueldo sea más bajo

La denominada 'cuota de solidaridad' añade más presión a algunos asalariados, mientras que el Mecanismo de Equidad Intrgeneracional (MEI) se actualiza para todos

Virginia López Esplá

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones es la sostenibilidad. Llegan ahora las jubilaciones de la generación del baby boom que se deben sostener con una hucha cada vez más debilitada.

Es por ello que las distintas ... reformas, en especial la última aprobada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, han ido en la línea de engordar esa hucha repercutiendo sobre las nóminas de los trabajadores. En este 2025, los tres 'conceptos' a tener en cuenta son el destope de las bases de cotización, la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la denomindada 'cuota de solidaridad'.

