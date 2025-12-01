El nuevo impuesto que llega a las nóminas de los trabajadores en enero: hará que tu sueldo sea más bajo

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones es la sostenibilidad. Llegan ahora las jubilaciones de la generación del baby boom que se deben sostener con una hucha cada vez más debilitada.

Es por ello que las distintas ... reformas, en especial la última aprobada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, han ido en la línea de engordar esa hucha repercutiendo sobre las nóminas de los trabajadores. En este 2025, los tres 'conceptos' a tener en cuenta son el destope de las bases de cotización, la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la denomindada 'cuota de solidaridad'.

Esta cuota solidaria no genera derechos para la jubilación por lo que se trata de un impuesto. Afectará a los sueldos más altos, los de más de 59.000 euros. Los autónomos estarán exentos.

Es una cotización adicional que entra en vigor desde este 1 de enero para los salarios que superan la base máxima de cotización. En la práctica es, como explican desde BBVA, que ingresos que antes no estaban sujetos a contribuciones a la Seguridad Social ahora cotizarán en un sistema progresivo.

En este 2025 se situará entre el 0,92% y el 1,17%. En 2045, cuando la fórmula se haya desplegado totalmente, alcanzará entre el 5,5 y el 7%. Hay que tener en cuenta que esta cuota la aportarán entre el empresario y el trabajador, aportando el primero un 83,4% y el segundo un 16,6%.

Así se aplica la cuota de solidaridad en 2025

Para este 2025, los cálculos sitúan esa base máxima en torno a los 59.000 euros anuales. Este año que comienza lo hace en base a tres tramos. La cuota de solidaridad en 2025 es del 0,92% para la parte del salario que supere en hasta un 10% la base máxima; del 1% para la parte del salario que se sitúe entre el 10% adicional de la base y el 50%, y un 1,17% para el tramo de salario que exceda la base máxima en más de un 50%.

En el primer caso (superando en un 10% la base máxima), al exceso se le aplicará un 0,92% de cuota. En un caso práctico: si este año la base máxima se sitúa en los 59.000 euros, quienes superen en un 10% ese máximo (es decir, en 5.900 euros llegando a los 64.900) se les aplicará el 0,92% sobre ese excedente.

A quienes superen entre un 10 y un 50% la base máxima (hasta los 88.500 euros) se les aplicarán dos tramos. El 0,92% sobre el primer 10% de excedente y del 1% sobre el restante. Quienes tengan el doble de la base máxima (hasta los 118.000 euros) cotizarán en tres tramos: un 0,92% sobre el primer excendente, un 1% sobre el segundo y un 1,17 sobre el tercero.

La cuota de solidaridad en ejemplos prácticos

Aterrizando las cifras, la base de cotización máxima se sitúa en 4909 euros al mes y así quedarían las cuotas en función del salario.

Así se aplica la cuota de solidaridad Salarios superiores en un 10% de la base máxima: 5.400 euros. Se gravan con una cotización adicional de un 0,92% sobre los 491 euros 'extra'. Es decir, 4,5 euros más al mes o 54 al año.

Salarios que superan entre un 10 y un 50% la base máxima: un máximo de 7363,5 euros. Se aplica en dos tramos. Los primeros 491 se gravan con una cotización adicional del 0,92% y los 1963,5 restantes se gravan al 1%. Es decir, 24,13 euros al mes o 289,56 al año.

Salarios que superan en un 50% la base máxima: superiores a 7363,5 euros. Se aplican en tres tramos. Los primeros 491 se gravan con una cotización adicional del 0,92%, los 1963,5 restantes se gravan al 1% y el resto al 1,17 en sus correspondientes tramos.

Hay que tener en cuenta que las bases de cotización han subido un 2,8% por la variación interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, más un 1,2% por el destope de las bases que comenzó en 2024.

Actualización del MEI

No es el único golpe a los salarios durante este 2025, aunque sí lo más novedoso de este año que acaba de comenzar. Por tercer año se actualiza -y sube- el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este mecanismo se definió, en palabras del Gobierno, para «preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo». Es decir, una especie de 'impuesto de sostenibilidad' cuya cuantía va directamente a la hucha de las pensiones.

En 2024, el MEI fue del 0,7% (0,58% a cargo del empresario y 0,12% del trabajador). Este año el MEI sube al 0,8% con un 0,67% a cargo de los empresarios y un 0,13% a cargo de los trabajadores. Este mecanismo se aplica a todas las nóminas con independencia del nivel salarial.

Para verlo con un ejemplo práctico, tomando como referencia una nómina de 1.500 euros al mes, el trabajador aportará un 0,13%, es decir, 1,95 euros. El empresario aportará el 0,67%, es decir, 10,05 euros. En total, el efecto en la nómina que irá a parar a la 'hucha' de las pensiones será, en este caso, de 12 euros mensuales. Para un sueldo de 3.000 euros mensuales, el trabajador aportará 3,9 euros y el empresario 20,1, siendo la aportación total de 24 euros.

Así, la cuantía -y por tanto el esfuerzo que tendrán que asumir- variará en función del nivel de salario a pesar de aplicar para todos los trabajadores ese 0,8%.