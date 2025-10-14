Nueva subasta de Letras del Tesoro: esta es la rentabilidad a tres y nueve meses

El Tesoro celebra este martes una nueva subasta de Letras del Tesoro. Como es habitual, al tratarse de la segunda subasta del mes, se trata de Letras a tres y nueve meses y el organizmo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.235 ... millones de euros. Consulta la rentabilidad de este papel.

Las Letras del Tesoro son valores de renta fija que no pagan un interés periódico y su rentabilidad se calcula como la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal o precio de amortización de la letra.

La última subasta de Letras del Tesoro fue a seis y doce meses y se celebró la semana pasada. En esa ocasión, las Letras a seis meses obtuvieron una rentabilidad del 1,958%, mientras que las de doce meses consiguieron un interés del 2,021%.

El calendario de subastas de Letras del Tesoro está ya definido y, de manera habitual, se celebran en las dos primeras semanas del mes. Estas son las próximas subastas:

Próximas subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 11 de noviembre

9 de diciembre

20 de enero

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a tres y nueve meses

El Tesoro ha celebrado este martes la subasta de Letras a tres y nueve meses. Las rentabilidades obtenidas en la esta subasta servirán como referencia para las próximas.

En la subasta de este martes, el Tesoro ha colocado 884,98 millones de euros en las Letras a tres meses, con un intereés marginal del 1,928%, ligeramente por encima del 1,920% de la subasta anterior.

En cuanto a la Letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.350 millones de euros con una rentabilidad marginal del 1,966% frente al 1,979% de la subasta de septiembre.

Para este 2025, el Tesoro Público ha aumentado su previsión de necesidades de financiación en 5.000 millones, pasando de los 55.000 de 2024 a los 60.000. Esto se debe a la necesidad de dar respuesta de reconstrucción y concesión de ayudas tras la dana que afectó a Valencia y a otras localidades castellanomanchegas en octubre.