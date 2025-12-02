Nueva subasta de Letras del Tesoro: esta es la rentabilidad a seis y doce meses

El Tesoro celebra este martes una nueva subasta de Letras del Tesoro. Como es habitual, al tratarse de la segunda subasta del mes, se trata de Letras a seis y doce meses y el organismo dependiente del Ministerio de Economía espera colocar 5.500 ... millones de euros. Consulta la rentabilidad de este papel.

Las Letras del Tesoro son valores de renta fija que no pagan un interés periódico y su rentabilidad se calcula como la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal o precio de amortización de la letra.

La última subasta de Letras del Tesoro fue de Letras a tres y nueve meses. Las de tres meses, obtuvieron un interés marginal del 1,926% colocando 706,40 millones, mientras que en el caso de las letras a nueve meses la rentabilidad fue del 1,976%, colocando 1.612 millones.

El calendario de subastas de Letras del Tesoro está ya definido y, como siempre, se celebran en las dos primeras semanas del mes. Estas son las próximas subastas:

Próximas subastas de Letras del tesoro 13 de enero

20 de enero

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a seis y doce meses

El Tesoro celebró el pasado 4 de noviembre la última subasta de Letras a seis y 12 meses. Las rentabilidades obtenidas sirven de referencia para próximas subastas.

En Letras a seis meses, el organismo colocó 1.428,39 millones, con un interés marginal del 1,962%, por encima del 1,958 de la subasta anterior.

En cuanto a las Letras a 12 meses, el Tesoro Público adjudicaba 3.600 millones de euros con una rentabilidad marginal del 2,003%, un interés ligeramente inferior al 2,021% obtenido en el mes de octubre.

Para este 2025, el Tesoro Público ha aumentado su previsión de necesidades de financiación en 5.000 millones, pasando de los 55.000 de 2024 a los 60.000. Esto se debe a la necesidad de dar respuesta de reconstrucción y concesión de ayudas tras la dana que afectó a Valencia y a otras localidades castellanomanchegas en octubre.