Nueva subasta de Letras del Tesoro: esta es la rentabilidad a seis y doce meses

El Tesoro celebra este martes una nueva subasta de Letras del Tesoro. Como es habitual, al tratarse de la segunda subasta del mes, se trata de Letras a seis y doce meses y el organizmo dependiente del Ministerio de Economía espera colocar 5.500 ... millones de euros. Consulta la rentabilidad de este papel.

Las Letras del Tesoro son valores de renta fija que no pagan un interés periódico y su rentabilidad se calcula como la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal o precio de amortización de la letra.

La última subasta de Letras del Tesoro fue de Letras a tres y nueve meses. Las de tres meses, obtuvieron un interés marginal del 1,928% colocando 884,98 millones, mientras que en el caso de las letras a nueve meses la rentabilidad fue del 1,966% colocando 1.350 millones.

El calendario de subastas de Letras del Tesoro está ya definido y, como siempre, se celebran en las dos primeras semanas del mes. Estas son las próximas subastas:

Próxima subasta de Letras del tesoro a seis y doce meses 2 de diciembre

13 de enero

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a seis y doce meses

El Tesoro celebra este martes la subasta de Letras a seis y 12 meses. Las rentabilidades obtenidas el mes pasado sirven de referencia para próximas subastas.

En la emisión del mes pasado, celebrada el 7 de octubre, el orgamismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 5.632,122 millones de euros, con un interés del 1,958% en el caso de las Letras a 6 meses y del 2,021% en el de las Letras a 12 meses.

Para este 2025, el Tesoro Público ha aumentado su previsión de necesidades de financiación en 5.000 millones, pasando de los 55.000 de 2024 a los 60.000. Esto se debe a la necesidad de dar respuesta de reconstrucción y concesión de ayudas tras la dana que afectó a Valencia y a otras localidades castellanomanchegas en octubre.