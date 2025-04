Los nubarrones que amenazan el brillante futuro de la energía solar

La tecnología solar fotovoltaica (FV), con una potencia de 32.043 megavatios (MW), ya es la fuente de energía con más MW de capacidad de generación en España tras ponerse por delante de la eólica (32.007 MW), según los datos de Red Eléctrica. ... Supone casi el 25% del total de la estructura de potencia instalada en España y se trata de la tecnología renovable que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años (en 2019 la potencia era de 4.830 MW), tanto en su modalidad de autoconsumo como en el caso de plantas conectadas para venta de la electricidad a la red. El año pasado fue responsable de 44.520 GWh, la mayor producción de su historia y fue una de las tres tecnologías líderes de la estructura de generación.

España es el país con mejor recurso solar de Europa «por lo que no es de extrañar que sea un país líder en penetración renovable, especialmente solar fotovoltaica», afirma Enric Iñiguez Blaya, profesor del Máster de Energías Renovables de Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) e ingeniero fotovoltaico en RP Global. «Hoy en día España depende completamente de sus parques fotovoltaicos, lo que está causando un gran revuelo en el mercado de la energía y su distribución», añade. En 2024 nuestros módulos fotovoltaicos produjeron un total de 45 TWh de energía, o lo que equivale al suministro anual de 4,5 millones de hogares. «Es normal que España esté entre los países líder en potencia fotovoltaica instalada, ocupando entre el sexto y el octavo puesto en el ranking mundial de potencia total instalada dependiendo de la fuente», puntualiza.

Este auge se debe a «la reducción del coste asociado a la fabricación de sus componentes, especialmente los módulos fotovoltaicos», resalta el docente. Es una de las más baratas y fáciles de implementar hoy en día, con un precio de los módulos que «se sitúa hoy aproximadamente en los 0.1 EUR/Wp (para el mercado de la utility) lo cual permite a los productores conseguir retornos de la inversión mucho más atractivos». Adicionalmente, a nivel político, los países necesitan independencia energética. «Ya hemos visto el daño que puede producir una dependencia fuerte de las importaciones de combustible como el carbón y el gas natural. El sol está en todas partes por lo que, tener una buena cantidad de generación renovable local garantiza mayor independencia energética, una bajada de los precios de la energía (lo cual puede atraer a la industria) y un mayor compromiso medioambiental», explica Enric Iñiguez Blaya. Recuerda que se trata de un negocio impulsado por el sector privado y las empresas, a parte del recurso, «priorizan aquellos países con estabilidad política, marcos regulatorios estables que beneficien a los productores con tarifas y ayudas y una red de distribución fuerte y capaz».

El mercado de la energía es un organismo complejo que funciona según las leyes de la oferta y la demanda. Si bien dicho mercado no se ha adaptado totalmente a la realidad de la tecnología solar, «ha sufrido cambios», afirma el profesor del Máster de Energías Renovables de UAX. Los precios de la energía se ven afectados por la energía fotovoltaica y, desde ya hace unos años, la curva de dicho precio durante el día tiene su mínimo durante las primeras horas de la tarde (alrededor de las 15:00) en vez de a la madrugada, como era común. «Esto es debido a la gran oferta existente durante estas horas gracias a la fotovoltaica. Adicionalmente, el autoconsumo fotovoltaico reduce la demanda, por lo que los precios pueden bajar drásticamente», explica el profesor. Gracias a ello, España goza de uno de los precios de la energía más bajos de Europa. «Eso puede ser un detrimento para la inversión de más generadores, hasta que aumente la demanda de nuevo o cambie el sistema de mercado para garantizar tarifas de mercado que den rendimiento a los generadores», reflexiona.

José María González Moya, director general de APPA Renovables, resalta el fuerte ritmo instalador que se está produciendo «en consonancia con los objetivos del PNIEC» recordando que en 2024 «se instalaron en España más de 6.000 MW de fotovoltaica en plantas y otros 1.431 MW en modalidad de autoconsumo». Las previsiones para 2025 que actualmente manejan son una paulatina recuperación del autoconsumo, y una continuidad en el fuerte ritmo instalador de la fotovoltaica en plantas», matiza. Señala que las comunidades autónomas con más potencia instalada de fotovoltaica son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. «También es importante el apoyo que se brinda desde las Administraciones Públicas y que no exista una voluntad deliberada de frenar su desarrollo, como ocurre en Galicia con la eólica en diversos frentes», resalta. Las regiones más retrasadas son las de la cornisa cantábrica: Asturias, Galicia y Cantabria, «son las que menos fotovoltaica han desarrollado en su territorio y es una pena. Alemania, con menor recurso solar que cualquiera de estas regiones, supera a España en fotovoltaica instalada», matiza.

«El cierre de año nos trajo la foto de una energía fotovoltaica que emerge como protagonista indiscutible de la transformación del sistema energético, habiendo liderado por primera vez en la historia el mix eléctrico español, y nada menos que 4 meses consecutivos, de mayo a agosto», comienza por resaltar José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Y considera 2025 un año crucial, «de encrucijada, en que se definirá si somos capaces de cumplir los objetivos de descarbonización marcados en el PNIEC, y de aprovechar la ventaja competitiva histórica para España que supone la fotovoltaica».

Objetivo 2030

El Gobierno ha fijado una meta de capacidad instalada para la energía solar de 76 GW para 2030 y desde el sector se cree que si se toman las medidas adecuadas será posible cumplir dichos objetivos. «Pero para ello, necesitamos eliminar las barreras administrativas que lastran el desarrollo y la estabilidad de esta industria. Necesitamos flexibilidad, y la adecuación de los requisitos administrativos a las características del sector», subraya Donoso. Considera igualmente necesario establecer de forma urgente condiciones administrativas y económicas para el desarrollo del almacenamiento, «cuyo despliegue es imprescindible para aprovechar al máximo la generación de la energía limpia y barata generada gracias al sol y poder rentabilizar las inversiones fotovoltaicas».

Indica también que las subastas de renovables, instrumento clave para proporcionar certidumbre, «deben convocarse con urgencia y diseñarse cuidadosamente para adaptarse al contexto actual y proporcionar seguridad retributiva a los proyectos bajo un modelo 'pay-as-bid' que marque un precio por la energía generada, con plazo suficiente para su amortización y con medidas no especulativas», puntualiza el director general de UNEF. Y hace falta además asegurar la demanda eléctrica, «avanzando decididamente en la electrificación de los usos finales de la energía con políticas claras que lo impulsen» puntualiza.

Donoso habla de la transformación de procesos industriales, especialmente en sectores intensivos en energía, que requiere inversiones significativas y apoyo público decidido. «Para las plantas fotovoltaicas en suelo, el principal desafío radica en la gestión de la demanda, y en ese sentido, los concursos de demanda se han convertido en una prioridad incluso mayor que los de oferta», subraya. En cuanto al autoconsumo, aunque mantiene su crecimiento, «muestra signos de desaceleración que hay que superar con un impulso decidido al sector. Esta ralentización responde a múltiples factores, como la falta de incentivos fiscales adecuados o la necesidad de actualizar la normativa vigente».

Paneles solares

China es el fabricante de más del 80% de los módulos fotovoltaicos del mundo y en ese país está concentrada toda la cadena de valor, «también se fabrica allí cerca del 95% de la capacidad mundial de producción de polisilicio, lingotes y obleas, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía. Por lo tanto, apostar por fotovoltaica es, hoy por hoy, depender de China para la importación», explica el director general de APPA Renovables. Sin embargo, explica la diferencia entre la fotovoltaica y, por ejemplo, la energía fósil. «Cuando tú adquieres un módulo fotovoltaico, ese módulo va a generar electricidad durante 20 o 30 años. Y cuando consumimos energía fósil, el gas o el petróleo que quemamos ya no se recupera, al día siguiente hay que volver a comprar, no a los 30 años como en el caso de la fotovoltaica. No es lo mismo una dependencia que la otra».

El profesor Enric Iñiguez Blaya habla de la dependencia mundial del sector de China que en 2022 el 84% de la participación en la cadena de suministro de módulos solares. «Eso no solo implica los módulos en sí, sino todos los componentes con los que éstos se fabrican», resalta. El mercado fotovoltaico funciona prácticamente al 100% con módulos de la China. «Y la verdad es que no es sorpresa, ya que allí es donde se fabrican módulos de muy alta calidad a precios más bajos (0.1EUR/Wp) que solo se pueden conseguir allí», añade.

Pero debido a la situación geopolítica «esto puede cambiar en los próximos años, ya que los bancos empiezan a pedir muchas garantías de trazabilidad de los materiales, que no cumplen algunas regiones de China, en relación, por ejemplo, a los trabajos forzados. Adicionalmente, un crecimiento en los aranceles generalizado implicaría una subida de precio sustancial a los productos chinos», explica el docente. Asegura que sin bien en EE.UU. y Europa, aunque hay algunas empresas, «no existe la infraestructura ni el conocimiento para hacer frente a la demanda de módulos fotovoltaicos local».

Guerra arancelaria

Precisamente sobre los efectos de la guerra arancelaria José María González Moya indica que lo único que consiguen es encarecer aún más la transición energética». Cree que los aranceles, tal y como los ha planteado Trump, «encarecerán estos productos en el mercado norteamericano y la lógica indica que esa producción tendrá que encontrar acomodo en otros mercados como el europeo, produciéndose una sobreoferta.

El director general de UNEF recuerda que casi el 80% de los proyectos fotovoltaicos norteamericanos cuentan con electrónica de potencia española. «El volumen de exportaciones de la industria fotovoltaica a EE.UU. es mayor que la suma de todas las exportaciones de vino y aceite juntas», resalta. Este año, solo en productos fotovoltaicos españoles destinados a EE.UU., la industria preveía unas exportaciones por valor de más de 1200 millones. Además, «se ve afectada indirectamente toda la industria fotovoltaica española, ya que el clima de incertidumbre del mercado norteamericano también está paralizando las inversiones en energías renovables en EE.UU.».

Sobre la escasez de talento, desde APPA Renovables creen que a día de hoy, no es un problema grave, pero en momentos puntuales, como ya sucedió en 2022, sí que el mercado demanda perfiles técnicos, de ingeniería y de gestión de proyectos que no encuentra con facilidad. Para el profesor Enric Iñiguez Blaya «en España es donde se encuentran los mejores profesionales del sector de toda Europa» y además «tenemos buenas empresas que fabrican algunos de los componentes críticos de las plantas fotovoltaicas». No obstante, cree que ante el crecimiento esperado hay muchos retos que abordar a nivel de formación ya que «es importante formar a gente experta en la tecnología, ya que hay muchos profesionales que vienen de otras ramas y que carecen de un entendimiento holístico tanto de las propiedades físicas del fenómeno fotovoltaico, como de la ingeniería de plantas y el conocimiento del recurso y el mercado».

El gran desafío tecnológico de las despensas energéticas

El almacenamiento de la energía solar es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector fotovoltaico en nuestro país. Las infraestructuras existentes cuentan con una tecnología probada y eficiente que está reduciendo año tras año sus costes y mejorando sus prestaciones. «Sin embargo, nos encontramos en España aún en el inicio de su desarrollo si hablamos de baterías eléctricas. Contamos con almacenamiento hidráulico de bombeo, pero los inversores aún no ven un marco regulatorio y retributivo adecuado para apostar por el almacenamiento como sí están haciendo en otros mercados», explica el director general de APPA Renovables, José María González Moya.

Enric Iñiguez Blaya, profesor del Máster de Energías Renovables de Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) e ingeniero fotovoltaico en RP Global, habla de los distintos tipos de almacenamiento de energía. Una de ellas y quizás la más común en el sector energético son los pantanos. «Las plantas de bombeo utilizan energía en las horas de menores precios para hacer subir el agua y luego la descargan durante las horas con los precios más altos», resalta. Por otro lado, la energía también puede almacenarse en forma de potencial químico (utilizar electricidad para generar hidrógeno verde) o mecánica (aunque éste último es muy muy poco común). Y después están las baterías, «elemento crucial en el futuro de la energía fotovoltaica, la segunda no sobrevira a sí misma sin la primera en las próximas décadas. Las baterías son la solución a la intermitente producción solar, la canibalización de los precios, la posible inestabilidad de la red y muchos problemas más», resalta.

A nivel de desarrollo de la tecnología, las baterías ya son una solución capaz de aportar mucho valor tanto para los generadores fotovoltaicos como para los operadores de red. «Ya existen grandes bancos de baterías que se conectan a la red absorbiendo excedente y vendiéndolo más tarde a un precio más alto», matiza. Hoy en día, en Europa, aproximadamente el 70-80% de las plantas fotovoltaicas en desarrollo constan de un sistema de almacenamiento en baterías. «Si bien es cierto que luego a la hora de la verdad todavía se construyen muchas menos debido al alto coste de la solución, la escasez de expertos en el sector y el complicado sistema regulatorio y normativo», puntualiza.

Cree que una de las preguntas que hay que hacerse sobre las infraestructuras de almacenamiento existentes es si son rentables. «El desarrollo de las tecnologías renovables y su implantación es un negocio como tantos otros y la implantación de sistemas de baterías no se generalizará hasta que los retornos sean lo suficientemente consistentes y atractivos», resalta el docente. Hoy en día los dos puntos que dificultan mayormente que se llenen nuestras plantas de baterías son «el alto coste en inversión y la dificultad técnica y a nivel de permisos que llevan consigo».

El director general de la UNEF habla de la voluntad clara de inversión que existe en materia de almacenamiento, pero «es muy urgente que, cuanto antes, se implemente». De ahí que José Donoso resalta la necesidad de una tramitación administrativa simplificada, con una homogeneidad entre todas las Comunidades Autónomas, «que sea racional y de sentido común». La tramitación administrativa no tiene que ser una barrera, «sino favorecer que se realizan, con garantías, inversiones de calidad que son buenas para nuestra sociedad, el medioambiente y el desarrollo económico de nuestro país», subraya. Cree que esta simplificación administrativa debería favorecer, entre otras cosas, «que toda la nueva fase inversora en fotovoltaica venga ya con almacenamiento hibridado».