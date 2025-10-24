Suscribete a
El Notariado aporta transparencia al mercado inmobiliario

Ha presentado su nuevo Portal Estadístico, una herramienta gratuita para conocer, entre otros datos, el precio de la vivienda

Alberto Martínez Lacambra y Concepción Pilar Barrio Del Olmo, durante la presentación del Portal Estadístico del Notariado FOTOS: CGN y guillermo navarro
Alberto Velázquez

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentaron el miércoles 23 en el Espacio Fundación Telefónica el nuevo Portal Estadístico del Notariado. Esta iniciativa, creada a partir ... de los datos del Índice Único Informatizado Notarial (la segunda mayor base de datos de España, con más de 170 millones de documentos notariales) se apoya en una plataforma de uso gratuito mediante registro, con datos reales, entre otros, del precio de la vivienda desde 2007 hasta agosto de 2025, basándose en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario.

