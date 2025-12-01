Noruega pierde a sus ricos

Alexander Vik no echa de menos los fiordos. Tras estudiar Economía en Harvard, trabajó en banca de inversión y creó fondos de cobertura en Nueva York. Durante la fiebre de las 'puntocom' en los años 90 y 2000 acumuló gran parte de su patrimonio y ... después fundó empresas de software y en el sector de internet, como pionero en servicios digitales.

Ahora, en lugar de vivir en su Noruega natal, reside en Mónaco. Su país es demasiado hostil con los ricos y los está expulsando. Con un impuesto sobre la riqueza que data de 1892 y una legislación que permite a los ciudadanos consultar las declaraciones de impuestos del vecino, las grandes fortunas prefieren marcharse. Especialmente desde que el laborista Jonas Gahr Støre volvió a ganar las elecciones apoyando el impuesto sobre el patrimonio, uno de los grandes temas de la campaña electoral.

Los noruegos pagan un 1% sobre su riqueza neta entre los 1,76 millones y los 20,7 millones de coronas (150.000–1,7 millones de euros) y desde 2022 un 1,1%. En cifras concretas 671.639 personas —el 12% de la población— pagaron este impuesto en 2023.

Tomar la decisión de salir de Noruega implicar pagar un impuesto de salida del 37,8% sobre las plusvalías no realizadas superiores a tres millones de coronas (255.000 euros), como las ganancias derivadas de acciones que han subido de valor pero que aún no se han vendido.

Fuga de grandes fortunas

Las lagunas legales que permitían a los emigrantes aplazar el pago indefinidamente se sellaron en 2024 y aún así la última subida fiscal ha impulsado el efecto salida. Según los datos del think-tank Civita, en 2022 quedaban 261 residentes con activos de más de diez millones de coronas (855.000 euros) y en 2023 eran ya sólo 254, un descenso que se ha acelerado desde la última subida.

La revista Kapital's ha publicado un ranking de las 400 personas más ricas de Noruega, que revela que 105 viven ya en el extranjero o han transferido riqueza a familiares que están fuera. Algunas de sus fotos cuelgan en un 'muro de la vergüenza' en las oficinas del pequeño partido opositor Izquierda Socialista, aunque ellas alegan que solamente así han logrado resguardar sus activos.

«El sistema de impuestos sobre la riqueza dificulta que las empresas compitan con el resto del mundo», declaró a Reuters Knut-Erik Karlsen, que hizo su fortuna con suplementos de aceite de pescado y se trasladó a Suiza. Los herederos suelen marcharse antes de tomar el control sobre las acciones heredadas, ya que consideran que quedarse les puede costar el control de sus empresas. «No iba a permitir que nuestra empresa se hundiera bajo mi vigilancia por no tener el capital», justifica un afectado.

Una encuesta publicada por el diario Aftenposten justo antes de las elecciones de septiembre mostró que el 39% de los noruegos apoyaba mantener o aumentar el impuesto sobre la riqueza, mientras que el 23% quería ver una reducción y el 28% pedía su abolición. Los partidarios argumentan que el impuesto actúa como un mecanismo redistributivo en un país que eliminó el impuesto sobre sucesiones en 2014 y que se sitúa entre los más ricos del mundo por el petróleo, la navegación y la pesca. Los críticos afirman que el modelo penaliza la propiedad nacional y corre el riesgo de vaciar la base emprendedora.

Los millonarios noruegos no pierden mucho tiempo opinando. El país perderá otros 150 este año, una salida considerable en un país de de 5,6 millones de habitantes. Según Henley & Partners, que asesora a clientes adinerados sobre reubicación, «es cuestión de hacer cuentas, sale caro, pero sirve para comprar la libertad».