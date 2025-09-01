Nestlé despide a su CEO por mantener una relación sentimental con una trabajadora

El gigante alimentario suizo Nestlé anunció este lunes la destitución de Laurent Freixe como director ejecutivo con efecto inmediato por una «relación sentimental no revelada con una subordinada directa».

La multinacional responsable de las cápsulas de café Nespresso y las barritas de chocolate KitKat afirmó que la destitución de Freixe se produjo tras una investigación.

En una rápida decisión, el director ejecutivo de Nespressveo, Philipp Navratil, fue nombrado para sustituirlo por sus compañeros de la junta directiva.

«La salida de Laurent Freixe se produce tras una investigación sobre una relación sentimental no revelada con una subordinada directa que infringía el código de conducta empresarial de Nestlé», se afirma en un comunicado.

El consejo afirmó que había ordenado una investigación supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo.

«Era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son los sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio», declaró Bulcke en un comunicado.