El negocio del golf emboca la inteligencia artificial en su operativa

Golf y desarrollo económico van de la mano. Según los datos del 'II Estudio sobre el Impacto Económico del Golf en España', elaborado por IE University, el impacto económico de este deporte en 2022 fue de un total de 15.937 millones de euros, ... consiguiendo atraer a más de 1,4 millones de turistas, principalmente europeos. Este auge se traduce en la creación de 132.994 empleos, de los cuales el 93,4% son contratos indefinidos y el 94,7% a jornada completa, porcentajes que superan con creces la media de la tipología de contratación nacional.

Las bondades económicas de este deporte no acaban aquí: el turismo de golf contribuye a la desestacionalización, ya que su temporada alta se concentra en primavera y otoño, evitando la masificación típica del verano. Además, el impacto positivo del golf en España no se limita a los campos y torneos: su alcance atraviesa una red extensa de sectores que se benefician directa e indirectamente de esta industria. Con un gasto medio por turista superior al del visitante convencional —1.417 euros frente a 980—, el llamado «turismo premium» deja una huella económica que va mucho más allá del green: desde hostelería y restauración (demanda de alojamientos de alta gama, estancias prolongadas y servicios de restauración exclusivos: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este perfil de visitante permanece un 58% más de tiempo en destino, elevando el gasto medio por estancia y favoreciendo la contratación de personal cualificado); pasando por transporte, tanto aéreo como terrestre; hasta los beneficios significativos que también recoge el sector inmobiliario, con un total de 380.000 viviendas adquiridas por golfistas extranjeros, muchas de ellas en urbanizaciones próximas a campos y que redunda en actividad económica en la construcción, reformas, servicios de mantenimiento y gestión patrimonial, etc...

Modernización

Este enorme impacto transversal del golf sobre la economía española ha despertado un creciente interés por modernizar este deporte a través de la tecnología. Lejos de desnaturalizarlo, las nuevas herramientas -en especial la inteligencia artificial (IA)- permiten mejorar la experiencia del jugador, la gestión de los clubes y la sostenibilidad de los campos. De hecho, la Real Federación Española de Golf (RFEG) y la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) han identificado la inteligencia artificial como una de las principales prioridades formativas para el sector. Según una encuesta impulsada por la AEGG con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), la IA y la sostenibilidad son consideradas esenciales para afrontar los retos presentes y futuros en la gestión de campos de golf.

Un buen ejemplo de ello es la herramienta Maya, implantada ya en la mayoría de los campos de golf de la RFEG y que es capaz de predecir enfermedades típicas del césped como el dollar spot o fusarium, entre otras, con hasta con 72 horas de antelación. El club de golf madrileño La Dehesa fue pionero en implantar esta herramienta que, a partir de una estación meteorológica y una serie de sondas instaladas en el suelo del campo, recoge en un software información para establecer modelos predictivos. Estos modelos no sólo sirven para prevenir enfermedades del terreno, sino que puede convertirse en un asistente en el campo al greenkeeper, capaz de ofrecer datos valiosos sobre el mismo a la gerencia.

Revolución en la tradición NTT DATA ha conseguido revolucionar The Open -antiguamente el British Open-, el torneo de golf más antiguo del mundo. A través de su iniciativa NTT DATA Wall, una pantalla gigante interactiva ubicada en el campo, la compañía proporciona estadísticas detalladas y visualizaciones en vivo del rendimiento de los jugadores, trayectorias de tiros y condiciones meteorológicas, todo procesado por IA. En la edición más reciente, la empresa también ha implementado tecnologías como visión por computadora y sensores IoT, que recogen millones de puntos de datos durante cada ronda, un claro ejemplo de cómo la tecnología, y en especial la IA, puede redefinir la manera en que se vive el deporte.

La IA aplicada al golf va más allá de las instalaciones y es capaz de mejorar la técnica de los deportistas transformando los entrenamientos. De hecho, ya existen aplicaciones tecnológicas como Arccos Caddie o Golfzon que analizan en tiempo real el swing del jugador, detectan errores técnicos y sugieren correcciones personalizadas, convirtiendo cada golpe en una valiosa fuente de datos. Algunos sistemas pueden incluso ajustar automáticamente la estrategia de juego en función del rendimiento y la progresión del golfista. Otro de los beneficios clave es la monitorización y corrección de la técnica en tiempo real. Sensores avanzados y cámaras con IA pueden detectar errores en la postura y en la ejecución de los golpes, proporcionando retroalimentación instantánea para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Además, la IA facilita asistencia virtual y análisis de datos avanzados. Herramientas con asistentes de voz pueden responder consultas sobre estrategias de juego, condiciones meteorológicas y análisis estadístico del rendimiento. También pueden ofrecer consejos personalizados basados en el historial del jugador, optimizando así la toma de decisiones en el campo.

En el plano turístico y de gestión, la inteligencia artificial facilita la personalización de la oferta para los visitantes. Los algoritmos predictivos analizan los hábitos y preferencias del turista de golf para ofrecerle paquetes a medida: desde reservas automáticas en campos y hoteles, hasta experiencias gastronómicas o rutas culturales cercanas. Esto potencia el gasto medio y mejora la fidelización del visitante. En este ámbito destaca el trabajo de Golfmanager, un software español que gestiona y digitaliza los mejores clubes del mundo. Su tecnología, 100% en la nube, permite gestionar golf y cualquier deporte o actividad, la tienda, el restaurante y la academia en un solo software, de esta forma se centraliza toda la operativa en un único programa que facilita enormemente todos los procesos.

Recurso pionero

En 2024, los responsables de Golfmanager lanzaron el primer libro blanco sobre la aplicación de IA en la gestión de clubes de golf. Este recurso pionero trataba de acercar esta tecnología disruptiva a los gerentes para revolucionar la gestión de campos, optimizar las operaciones diarias y mejorar la experiencia de los jugadores. En esta misma línea, Golfmanager lanzaba esta misma semana la primera guía práctica de 'prompting' para que los directores de clubes de golf dominen la IA generativa. «La gestión de un club de golf está cambiando a un ritmo acelerado y el conocimiento en IA será una ventaja competitiva clave. Con esta guía buscamos empoderar a los gerentes para que lideren con criterio en esta era digital. Saber cómo hablar con una IA es la competencia básica para cualquier líder del sector», explica David Sánchez, director de marketing y comunicación de Golfmanager.

Otro aspecto clave es la sostenibilidad, una demanda creciente tanto de las administraciones como de los propios golfistas. Sistemas inteligentes de riego, monitorizados por IA, ya con capaces de optimizar el consumo de agua según la climatología, tipo de césped y uso del campo. Esto no solo reduce costes, sino que mejora la eficiencia ecológica de unas instalaciones cada vez más comprometidas con el medio ambiente. «Los campos de golf gestionan, mantienen y protegen mucha biodiversidad, con las herramientas tecnológicas adecuadas se podrá no solo mejorar la gestión de la biodiversidad sino contabilizarla financieramente y darle visibilidad de cara a nuestra sociedad», explica Alonso Domínguez, socio director del negocio de sostenibilidad y transición verde en Europa & Latam de NTT DATA.