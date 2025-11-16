Suscribete a
El negocio de la 'basura de oro' que España desprecia

ATRenew, una empresa china creada en Shanghái en 2011, ha convertido el reciclaje de viejos teléfonos en una industria multimillonaria, mientras en Europa rechazamos todo lo que suponga dedicarse a la minería y hemos perdido el gusto por la reparación de las cosas en pos de la obsolescencia programada

El sanchismo neoliberal de Murtra en Telefónica (13/11/2025)

Sobre Turkish, la Sepi y Air Europa (10/11/2025)

Centro automatizado de ATRenew en Dongguan (China), donde robots y sistemas de visión inspeccionan, clasifican y reacondicionan teléfonos usados
John Müller

En China, el negocio de la basura tecnológica se ha convertido en una mina de oro. Donde otros ven un cajón lleno de móviles rotos o tablets olvidadas, empresas como ATRenew ven materia prima para un ciclo económico completamente nuevo: el de la ... economía circular tecnológica. Su historia resume un cambio profundo –cultural, empresarial y ambiental– que también interpela a Europa y, muy en particular, a España.

