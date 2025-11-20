La negativa de Sapa y Santa Bárbara a fusionarse con Indra quiebra los planes de Sánchez y su campeón nacional de la Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ideó un gigante español de la Defensa y Seguridad con la fusión de Indra, Escribano Mechanical Engineering (EM&E), Santa Bárbara Sistemas –filial española de la norteamericana General Dynamics– y Sapa Placencia, para luego dar el salto a Europa ... . Pero los planes, tal cual se pensaron, se han ido al traste, porque los americanos y los vascos le dieron un «no» por respuesta.

Según ha podido saber ABC de fuentes políticas, la ilusión de Sánchez –que arrancó con la era de Marc Murtra de presidente de Indra y que intentó aterrizar poco después de su llegada al mismo puesto, en enero de este año, Ángel Escribano, cuando el anterior 'fichó' por Telefónica– se frustró en el momento en el que Santa Bárbara descartó públicamente cualquier opción de ser comprados, y tras la rotunda negativa de la familia vasca de los Aperribay, dueños de Sapa, que ni siquiera quisieron sentarse a negociar, una decisión que no ha trascendido.

Ambas firmas no quieren, de momento, alianza alguna mucho más allá de la que tienen precisamente las cuatro compañías dentro del consorcio Tess Defence para desarrollar el vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra español.

Tras el 'no' de ambas firmas, dicen las mismas fuentes, el objetivo se redujo a lograr fusionar a Indra lo antes posible con la empresa familiar de su presidente, Escribano Mechanical Engineering (EM&E) –que está bajo la dirección de su hermano Javier–, para después ampliar el radio a pequeñas adquisiciones de empresas de menor tamaño en el sector español para aunar capacidades y poder competir fuera de nuestras fronteras.

El espejo alemán

Explican las fuentes que el espejo en el que se mira el presidente Sánchez –y con la que «sueña» también en una etapa futura con fusionarse o aliarse a gran escala– es el gigante alemán Rheinmettal, tal y como adelantó este periódico. La alemana acaba de anunciar además como parte de su estrategia a largo plazo una reorganización de varias unidades de negocio, incluyendo la creación de una nueva división naval operativa ya en enero de 2026. Una idea, por cierto, que La Moncloa tendría ya resuelta con la fusión posterior entre la nueva Indra, también ya con Hispasat en sus tripas, con Navantia, 100% del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mientras, la potencial operación entre Indra y EM&E sigue su curso y «progresa adecuadamente» y si bien el objetivo es, como publicó ABC, que el último consejo del año le de el visto bueno –con el informe de la comisión de independientes creada 'ad hoc' para analizar la fusión–, entre bambalinas se rumorea que podría desplazarse en el tiempo en algún momento del primer trimestre del año que viene.

Noticia Relacionada Indra aprobará su fusión con la empresa de su presidente, EM&E, antes de finalizar 2025 María Jesús Pérez Crece el consenso sobre la idoneidad de una operación que se hará a través de un intercambio de acciones, y se financiará con una ampliación de capital de mil millones de euros

Además, si el informe de la comisión de independientes no encuentra conflicto de interés alguno en la operación ni daño reputacional –al ser hermanos el presidente de Indra y el presidente de EM&E, y compartir al 50% la empresa familiar– los accionistas más reticentes –las informaciones siempre han apuntado a Sapa, si bien públicamente no lo han confirmado nunca– la aprobarán, resaltando su parte ventajosa.

Según los expertos consultados, «tras dejar solucionado cuanto antes el riesgo de gobernanza, una Indra consolidada con EM&E será capaz de generar las economías de escala necesarias y de posicionar a España como un actor central en la carrera del rearme europeo porque las sinergias industriales son claras».

Calmar a la SEPI

Además, para salvar posibles presiones por parte del propio Gobierno, los hermanos Escribano –Ángel es presidente de Indra, y Javier, consejero de esta y presidente de EM&E– se habrían comprometido con Moncloa a que en ningún caso una vez realizada la potencial operación su participación –para financiarla se lanzaría una ampliación de capital por valor de mil millones de euros– superará la que ostenta el Estado a través de la SEPI, un 28%. En la actualidad, EM&E mantiene un 14,3% en Indra y tras la compra alcanzaría algo más del 20%.

En cualquier caso, explican las fuentes, el reto del Ejecutivo de Sánchez de crear un gran campeón nacional de la defensa y de la ciberseguridad bajo el paraguas de Indra habría sufrido ya varios traspiés desde que la operación se ideara en el seno de La Moncloa a mediados de la primera legislatura. La llegada de Murtra al sillón presidencial de la compañía de Tecnología y Defensa en 2021 dio el pistoletazo de salida a unos planes que arrancaban con la subida de la participación del propio Estado del 18% a ese 28% actual en 2022.

Ahora bien, los planes –que siguen ahí de fondo– eran, a priori, más ambiciosos, sobre todo a partir de mediados de la primera legislatura, cuando Sánchez ya 'fantaseaba' con volver a crear un campeón de campeones industrial bajo el paraguas de la SEPI, un gran conglomerado industrial al estilo del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

De ahí surgió la paulatina adquisición a través del brazo inversor del Estado de participaciones en grandes empresas estratégicas –como en Telefónica– o la ampliación en algunas en las que ya estaba presente –Indra– con lo que poder cumplir su objetivo.