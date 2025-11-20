Suscribete a
La negativa de Sapa y Santa Bárbara a fusionarse con Indra quiebra los planes de Sánchez y su campeón nacional de la Defensa

El objetivo, ahora, cerrar cuanto antes la operación con Escribano y comprar pequeñas empresas del sector. Mientras, Moncloa apuesta por una fusión futura entre la nueva Indra y Navantia, a través de la SEPI

El presidente de Indra, Ángel Escribano, junto al ministro para la Transición Digital, Óscar López
El presidente de Indra, Ángel Escribano, junto al ministro para la Transición Digital, Óscar López eP
María Jesús Pérez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ideó un gigante español de la Defensa y Seguridad con la fusión de Indra, Escribano Mechanical Engineering (EM&E), Santa Bárbara Sistemas –filial española de la norteamericana General Dynamics– y Sapa Placencia, para luego dar el salto a Europa ... . Pero los planes, tal cual se pensaron, se han ido al traste, porque los americanos y los vascos le dieron un «no» por respuesta.

