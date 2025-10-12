Suscribete a
La Navidad se trabaja a destajo desde julio: «Te pone ya en modo festivo»

La industria del juguete y el turrón irrumpe oficialmente en octubre en los lineales de los supermercados

Destapan una estafa en cientos de décimos de Lotería de Navidad

En esta tienda alemana, situada en el barrio gótico de Barcelona, es Navidad todo el año
En esta tienda alemana, situada en el barrio gótico de Barcelona, es Navidad todo el año inés baucells
Érika Montañés

La industria navideñatrabaja a destajo desde julio para hacer su agosto a partir de octubre, cuando se inaugura oficialmente la campaña. Este juego de palabras mensual se completa con que de noviembre a enero, la mayoría de las empresas jugueteras y del turrón ... de este país concentran el 70% de su facturación anual, así que comienzan a prepararse mucho antes, incluso de un año para otro con diseños y patrones de muñecas, por ejemplo. Lo mismo confirman las grandes distribuidoras: «La campaña festiva se planifica desde la Navidad anterior», dice a ABC Inés Vílchez, directora de Operaciones, cadena de Suministro y Logística de Dia España. En Confectionary Holding, empresa familiar que fabrica turrones y chocolates de autor como El Lobo, Doña Jimena y 1880, su CEO, Rubén López, señala que en Jijona se ponen a fuego sus 'boixets' (morteros para mezclar la masa del turrón con artesanía) cuando se superan los 35 y 40 grados en Alicante. «Nuestro periodo de producción se extiende de julio a diciembre. A principio de octubre nuestros productos comienzan a llegar a los supermercados de toda España», afirma. Ahí están ya.

