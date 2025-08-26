Navantia queda fuera de un contrato de 43.400 millones para suministrar doce submarinos a Canadá

Siete meses después de quedar fuera de un contrato de 4.500 millones de euros en la India para vender la tecnología de su submarino S-80, la firma de defensa española Navantia ha recibido otro jarro de agua fría al anunciar el Gobierno de Canadá que tampoco ellos optarán por este modelo para renovar la flota de la Royal Canadian Navy (la armada de ese país). La diferencia es que esta vez la cantidad en juego era mucho mayor, cerca de 70.000 millones de dólares canadienses (43.440 millones de euros), según ha informado la agencia Europa Press, y la similitud, que el constructor español ha sido derrotado otra vez por la alemana Thyssen Krupp, la misma que se llevó el contrato en la India.

Según ha informado el gobierno canadiense en un comunicado, la germana Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) y la coreana Hanwha Ocean Co., Ltd. (Hanwha) han sido seleccionados como los proveedores más adecuados. «Esta decisión se basó en una evaluación exhaustiva de los requisitos de Canadá para el CPSP, incluyendo los plazos de construcción y entrega de la nueva flota de submarinos«, informó el ejecutivo de Mark Carney en un comunicado.

Como ya se ha avanzado, es la segunda vez en muy poco tiempo que Navantia pierde la oportunidad de exportar el S-80, todo ello a pesar del apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay que recordar que en octubre de 2024 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajó a Canadá con la única intención de favorecer la oferta española, y que el presidente Sánchez hizo lo propio aprovechando su visita de Estado a la India ese mismo mes.

Canadá tiene la costa más extensa del mundo, y a pesar de ello sigue patrullando con submarinos de clase Victoria que fueron adquiridos de segunda mano a la Marina Real del Reino Unido en 1998. Se trata de una flota envejecida y que ahora el ejecutivo se propone renovar con 12 unidades que «tienen que ser capaces de ser desplegados en el Ártico, con un alcance y una resistencia superiores que proporcionen sigilo, persistencia y letalidad como capacidades clave«, se lee en el comunicado del gobierno canadiense.

La flota actual estará en servicio hasta mediados o finales de la década de 2030, aunque dentro de un lustro la primera de las nuevas unidades deberá estar entregada, comenzando un período de transición que podría prolongarse hasta diez años.