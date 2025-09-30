Naturhouse gana 6,19 millones en el primer semestre, un 6,2% más

Naturhouse ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 6,19 millones de euros, mejorando su resultado un 6,2% con respecto al mismo periodo del año anterior que alcanzó 5,82 millones de euros.

En relación a la política de dividendos, la compañía abonará el próximo 24 de octubre, un nuevo dividendo de 6 millones de euros brutos contra reservas de libre disposición, que sumado al dividendo ya distribuidos el pasado mes de julio a cuenta del ejercicio 2025, totalizan un dividendo distribuido de 12 millones de euros, lo que supone una rentabilidad del 10% y reafirma el compromiso con la generación de valor para los accionistas mediante una política recurrente de repartos de dividendos.

El presidente de la compañía, Félix Revuelta, sigue elevando el control sobre el capital de la empresa hasta el 78,64%. Tras las últimas adquisiciones en el mercado posee una participación total de 47.188.376 acciones de Naturhouse, que controla a través de las Sociedades Kiluva, S.A (72,60%) y Ferev Uno Strategic Plans (6,04%).

Además, la compañía posee 50.520 acciones propias, que representan el 0,084% del capital social. La cifra de negocio de la Compañía en el semestre alcanzó 26,4 millones de euros, lo que supone una caída de un 5,8 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, consecuencia de la política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias, focalizado en la rentabilidad de las mismas. El margen de Ebitda en este primer semestre alcanzó el 35% (33,5% en el mismo periodo del año anterior).

A cierre del primer semestre de 2025, Naturhouse cuenta con presencia activa en 29 países, a través de una red de 1.295 centros, siendo sus mercados más relevantes España, Francia, Italia y Polonia.

Es la única compañía de alimentos dietéticos que participa en todas las cadenas de valor, desde el desarrollo y la fabricación de sus productos, hasta la comercialización y asesoramiento al cliente.

